Sandhausen holt Punkt im Spitzenspiel in Cottbus

Der SV Sandhausen bleibt Tabellenführer der 3. Liga, muss sich im Spitzenspiel bei Energie Cottbus jedoch mit einem Unentschieden zufrieden geben.

Maximilian Krauß (39.) und Axel Borgmann (Eigentor, 71.) sorgten mit ihren Treffern für ein letztlich gerechtes 1:1-Unentschieden im Spitzenspiel zwischen dem SV Sandhausen und Energie Cottbus. Sandhausen behält damit die Tabellenführung und kann sich im Aufstiegskampf sogar ein wenig von Platz vier Absetzen.

Sandhausen mit starkem Beginn und dann konteranfällig

Sandhausen musste sich von Anfang an gegen früh anlaufende Cottbuser wehren. Das Team von Trainer Sreto Ristic versuchte es zunächst mit langen Bällen - durchaus mit Erfolg. Dominic Baumann tauchte in der siebten Minute frei vor Energie-Torhüter Elias Bethke auf, ließ sich jedoch von Verteidiger Henry Rorig abkochen. Eine Minute später versuchte es Stanislav Fehler mit einer Direktabnahme, schoss aber knapp daneben.

Danach konnte sich der SV Sandhausen jedoch nicht mehr groß in Szene setzen, weil Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz seine Mannschaft etwas defensiver spielen ließ und die Kurpfälzer kaum noch Wege durch das Cottbuser Abwehr-Dickicht fanden. Sandhausen verlor immer häufiger den Ball und musste immer häufiger gegen Cottbuser Konter verteidigen. Das klappte überwiegend gut. Einmal ließen sich die Sandhäuser jedoch düpieren: Ex-FCK-Stürmer Timmy Thiele (2018 bis 2020) hebelte mit einem einzigen Pass die gesamte Abwehr aus. Maximilian Krauß lief allein auf SVS-Keeper Timo Königsmann zu, umkurvte den 27-Jährigen und schob ins leere Tor zum 1:0-Halbzeitstand ein (39.).

Sandhausen mit dem verdienten Ausgleich

In der zweiten Halbzeit erhöhte Sandhausen den Druck. Doch Baumanns Seitfallzieher flog knapp über das Tor (62.), und Dennis Slamar konnte gegen Christoph Ehlich erst auf der Torlinie retten (62.). Allerdings musste auch Sebastian Stolze für den SVS auf der Linie retten (54.) und Tolcay Cigerci traf kurz nach der Pause nur das Außennetz (48.). Das Spiel war jedoch deutlich offener, Sandhausen drückte auf den Ausgleich.

Der fiel nach einer starken Aktion von Ehlich, der sich auf der linken Seite durchsetze, zur Mitte ablegte, wo Emmanuel Iwe den Ball mit der Hacke aufs Tor brachte. Der Treffer wurde jedoch als Eigentor von Axel Borgmann gewertet, der den Ball bei seinem Rettungsversuch endgültig über die Linie drückte (71.). Sandhausen spielte auf Sieg. Doch Ehlich traf nur den Außenpfosten (74.) und Iwe konnte nicht verhindern, dass der grätschende Filip Kusic seinen Schuss in der allerletzten Sekunde noch abblockte (77.).

Sandhausen mit den besseren Chancen

So blieb es beim 1:1-Unentschieden, über das sich Sandhausen sicherlich etwas mehr ärgerte, weil die Kurpfälzer zum Ende hin die besseren Chancen hatten. Aufgrund der deutlich schwächeren ersten Hälfte ist es jedoch ein gerechtes Ergebnis. In der Englischen Woche müssen beide Teams am Dienstag ran. Der SV Sandhausen spielt um 19 Uhr gegen den VfB Stuttgart II, Cottbus muss beim FC Erzgebirge Aue antreten.