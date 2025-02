Sandhausen muss den späten Ausgleich in Hannover schlucken

per Mail teilen

Nach einem späten Treffer muss sich der SV Sandhausen mit einem Punkt gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 begnügen - und das sogar in Überzahl.

Trotz Überzahl konnte der SV Sandhausen eine 2:0-Führung nicht über die Zeit retten. David Otto (54.) und Patrick Greil (64.) hatten die Kurpfälzer in Führung geschossen. Zudem war Hannover 96 II nach einem rüden Foul von Valmir Sulejmani gegen Christoph Ehlich seit der 56. Minute in Unterzahl. Dennoch musste das Team von Trainer Kenan Kocak bis zur letzten Sekunde zittern. Denn erst erzielte Hayate Matsuda nach einer feinen Einzelleistung den Anschlusstreffer. Dann musste Nikolai Rehnen gegen Stefano Marino (83.) und gegen Lukas Wallner (90.+4). aufbieten, um den Ausgleich zu verhindern. Eine Minute später hatte er gegen den 21-jährigen Österreicher jedoch keine Chance. Nach einem Freistoß nutzte er das Kuddelmuddel im Sandhäuser Strafraum zum glücklichen Ausgleich.

Damit hängt der SV Sandhausen weiter im unteren Mittelfeld der 3. Liga fest. Mit 28 Punkten hat der SVS bereits zehn Punkt Rückstand auf die zu Saison-Beginn angepeilten Aufstiegsplätze. Hannover 96 II steht mit 22 Punkten auf Platz 17. Sandhausen muss am kommenden Freitag (19 Uhr) gegen Arminia Bielefeld antreten. Die Niedersachsen treten am Sonntag, (16:30 Uhr) beim SC Verl an.