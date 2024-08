Baumann trifft per Kopf: SV Sandhausen feiert Auswärtssieg in Saarbrücken

Der SV Sandhausen hat sich am zweiten Spieltag der neuen Drittliga-Saison drei Punkte beim 1. FC Saarbrücken erkämpft. Die Kurpfälzer gewannen knapp in einer spannenden Partie.

Der SV Sandhausen hat am zweiten Spieltag der Saison in der 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken mit 1:0 gewonnen. Vor 12.749 Zuschauern im Saarbrücker Ludwigsparkstadion sorgte SVS-Stürmer Dominic Baumann für das goldene Tor für die Gäste (64.). Durch den knappen Sieg belegt der SVS nun mit sechs Punkten den vierten Platz in der Tabelle, der 1. FC Saarbrücken steht mit drei Zählern auf dem zwölften Rang der 3. Liga.

Chancen auf beiden Seiten - FCS bei Abseits-Pfiff im Glück

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Eric Weisbach dauerte es gut zehn Minuten bis sich die Gastgeber erstmals gefährlich vor dem Tor der Sandhäuser zeigten. Mittelfeldmann Sebastian Vasiliadis gewann den Ball nach einem harten Zweikampf gegen den SVS-Spieler Marco Schikora und leitete stark zu Stürmer Patrick Schmidt weiter. Dieser scheiterte mit seinem Direktschuss aber an SVS-Keeper Nikolai Rehnen (11.). Wenig später verpasste dann FCS-Rechtsaußen Simon Stehle die Führung als er aus spitzem Winkel das Sandhäuser Tor hauchzart verfehlte (18.). Die Anfangsphase gehörte dem 1. FC Saarbrücken, der SV Sandhausen blieb offensiv unauffällig.

Nach einer knappen halben Stunde zeigte sich dann aber auch der SVS vor dem Tor der Gastgeber. Stürmer Emmanuel Iwe drang mit dem Ball am Fuß von der linken Seite in den Saarbrücker Strafraum ein, seinen Schuss aufs kurze Eck konnte FCS-Keeper Phillip Menzel aber parieren (28.). Nur wenig später wurde es aber auf der anderen Seite wieder gefährlich. Erneut wehrte der Sandhäuser Torhüter Rehnen einen Schuss aus vielversprechender Position von Schmidt ab (30.). Die größte Chance der ersten 45 Minuten hatten die Gäste aus Sandhausen, als Baumann eine Flanke von Iwe völlig unbedrängt aufs Saarbrücker Tor köpfte. Menzel war schon geschlagen, aber Verteidiger Sven Sonnenberg klärte vor der Torlinie (38.). Kurz vor der Pause hatte Saarbrücken dann Glück: Nach einer Ecke traf Schikora zum 1:0 für den SVS, doch der Treffer wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsposition im Vorfeld des Treffers nicht gegeben - zu Unrecht, wie Zeitlupen der Situation zeigten (43.). Schon beim Pausenpfiff wäre eine Führung für den SV Sandhausen nicht unverdient gewesen.

Wilde zweite Hälfte startet mit großen Tormöglichkeiten

Die zweite Hälfte der Partie startete ähnlich, wie die erste Hälfte endete: mit Torchancen für beide Mannschaften. Doch sowohl FCS-Stürmer Schmidt (51.) als auch SVS-Angreifer David Otto (53.) verfehlten mit ihren Kopfbällen das gegnerische Gehäuse. Das Spiel wogte in dieser Phase hin und her. Saarbrückens Kai Brünker traf kurz nach seiner Einwechslung aus wenigen Metern nur das Außennetz des gegnerischen Tores (57.). Nur drei Minuten später scheiterte der Sandhäuser Sebastian Stolze dann aus kurzer Distanz an FCS-Torhüter Menzel (60.).

Dominic Baumann erlöst den SV Sandhausen

Ein Tor lag nach einer Stunde im Ludwigspark in der Luft, unklar war noch, auf welcher Seite es fallen würde. Bis in der 64. Spielminute Sandhausens Jeremias Lorch vom rechten Strafraumeck an den Fünfmeterraum der Hausherren flankte. Dort verwertete der Stürmer Dominic Baumann den Ball mustergültig per Kopf zum 1:0 für die Kurpfälzer. In der Folge fokussierten sich die Sandhäuser immer mehr auf die Defensive, Saarbrücken übernahm die Spielkontrolle. In der 72. Minute brachte eine verunglückte Flanke von Saarbrückens Simon Stehle SVS-Keeper Rehnen in Bedrängnis. Dieser parierte den Ball aber (72.). In der Nachspielzeit war es dann nochmal FCS-Stürmer Brüncker, der mit einem Kopfball das gegnerische Tor um Zentimeter verfehlte und so den Ausgleich für den 1. FC Saarbrücken liegen ließ (90. +3). Kurz danach pfiff Schiedsrichter Weisbach die Partie ab.

Beide Teams im DFB-Pokal gefordert

Für den SV Sandhausen steht nun das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln (18.8., 15:30 Uhr) an. In der Liga geht es für den SV Sandhausen am 24.8. weiter. Dann empfängt das Team von Trainer Sreto Ristic die zweite Mannschaft von Hannover 96 (14 Uhr). Saarbrücken spielt im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg (18.8., 13 Uhr) und trifft am dritten Spieltag der Saison in der 3. Liga auf den FC Ingolstadt (24.8., 14 Uhr).