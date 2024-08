Nach drei Niederlagen zum Start: SSV Ulm 1846 Fußball weiter "brutal heiß"

per Mail teilen

Der SSV Ulm 1846 Fußball lässt sich von den bisherigen Ergebnissen in dieser Saison nicht beirren. Trainer Wörle fordert vor dem Duell mit Düsseldorf Geduld - und weiter harte Arbeit.

Trainer Thomas Wörle lässt sich vom missglückten Saisonstart des SSV Ulm 1846 nicht beunruhigen. Er und seine Mannschaft seien weiter "brutal heiß" und "maximal motiviert", sagte der Coach vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (13:30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de). Der Aufsteiger Ulm steht nach den ersten beiden Spieltagen noch ohne Punkt da. Dazu kam das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München (0:4) am vergangenen Wochenende.

Thomas Wörle: Ulm auf Niederlagen-Szenario vorbereitet gewesen

Drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie seien für die Ulmer inzwischen "ungewohnt", räumte Wörle ein, "ohne Zweifel". Man habe sich auf ein solches Szenario vor der Saison aber eingestellt. "Wir wussten ja im Vorfeld, dass es so kommen kann. Wir sind ja nicht blind", sagte der 42-Jährige. Das Aufstiegsjahr der Schwaben sei "unglaublich" gewesen. Man habe zu jeder Zeit gewusst, dass die zweite Liga "eine Riesenherausforderung wird".

Mit den bisherigen Ergebnissen kann Wörle nicht zufrieden sein, die Auftritte seines Teams stimmten ihn - zumindest phasenweise - aber zuversichtlich. Man müsse geduldig darauf warten, sich irgendwann auch in Form von Punkten dafür zu belohnen, meinte der Trainer. Und natürlich weiter hart dafür arbeiten.