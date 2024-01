Am Samstag (15:30 Uhr) steht das Baden-Württemberg-Duell zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart an. SC-Spielmacher Vincenzo Grifo könnte mit seiner Schusskunst wieder einmal den Unterschied machen.

Elfmeterschießen ist Kopfsache. Sagt einer, der es wissen muss. "Es kommt vor allem auf die Überzeugung an", erklärt Vincenzo Grifo im Gespräch mit SWR Sport die Vorgehensweise vom Punkt. Und nimmt uns gleich noch mit in die Detailarbeit des Schützen Grifo: "Erstmal tief durchatmen, sich konzentrieren, die Ruhe bewahren und sich den Ball hinlegen", so der Freiburger Mittelfeldmann, "dann sehr konzentriert und fokussiert sich eine Ecke aussuchen. Manchmal legt man sich vorher fest, manchmal ändert man das spontan. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist die Überzeugung".

Dazu kommt die überragende Schusstechnik von Vincenzo Grifo: mal rechts mal links, mal oben mal unten, mal wuchtig, mal frech gechipt.

Grifo verwandelte 24 von 26 Bundesliga-Elfern

"Mister Cool" kennt sich aus elf Metern bestens aus. Vincenzo Grifo ist aktuell der Elfmeterkönig der Bundesliga. Freiburgs Mittelfeldspieler trat letzten Samstag beim 1:3 in Bremen zum 26. Mal zum Duell Elfmeterschütze gegen Torhüter an. Und verwandelte zum 24. Mal. Das macht umgerechnet eine unfassbar gute Erfolgsquote von 92,3 Prozent. Grifo erfolgreich vom Punkt? Darauf kann man sich verlassen, das ist in der Regel ein Treffer für den SC Freiburg. In der laufenden Saison liegt die Quote von Kunstschütze Grifo sogar bei 100 Prozent: vier Elfer, vier Tore! Auch in der Europa League traf er zweimal.

Nur Baumann und Riemann siegten im Elfer-Duell

In der Bundesliga scheiterte der italienische Nationalspieler bisher nur an Hoffenheims Oliver Baumann (2021) und an Bochums Manuel Riemann (2022). Übrigens zwei der besten Torhüter in Sachen Elfmeter. Der Ex-Freiburger Baumann hielt bereits 13 Elfer und ist damit Rekordhalter unter den aktuellen Bundesliga-Keepern

Freiburger 0:5 im September in Stuttgart

Treffen will Vincenzo Grifo selbstverständlich auch am kommenden Samstag, wenn im Freiburger Europa-Park Stadion das brisante Baden-Württemberg-Duell gegen den VfB Stuttgart ansteht. Einerseits hat der Sport-Club nach dem 0:5 im Hinspiel einiges gutzumachen. Andererseits gibt es da ja eben diesen Vincenzo Grifo. Denn der gebürtige Pforzheimer war in der jüngeren Vergangenheit als Torschütze eine Art "Schwaben-Schreck".

"Doppelpacker Grifo" 2023 beim Heimspiel gegen den VfB

Beim Heimspiel vor fast genau einem Jahr, am 11. Februar 2023, schnürte Grifo gegen den VfB einen Doppelpack. Und wie sollte es anders sein? Er traf jeweils vom Elfmeterpunkt. Der 30-Jährige glich zunächst die Führung von Chris Führich (30. Minute) per Strafstoß aus (60.) und traf sechs Minuten vor dem Ende vom Punkt aus gegen den chancenlosen VfB-Keeper Fabian Bredlow noch zum 2:1-Erfolg der Breisgauer. Erst nach links unten, dann nach rechts oben geschossen. Zwei Elfer, zwei Tore, drei Punkte.

Und auch im Hinspiel der vergangenen Saison traf Vincenzo Grifo zum 1:0-Siegtreffer der Breisgauer bei den Schwaben. Diesmal aus kurzer Distanz aus dem Spiel heraus und nicht - wie fast schon üblich - aus elf Metern. Damit erzielte Grifo die letzten drei Treffer des Sport-Club gegen den VfB. Und auch die jüngste Bilanz vor eigenem Publikum stimmt für die Freiburger: Der Sport-Club gewann die letzten drei Bundesliga-Heimspiele gegen den VfB.

Auch FCK-Meistermacher Otto Rehhagel ein "Mann ohne Nerven"

Apropos Elfmeter: Die meisten Strafstöße in der Bundesliga verwandelten Manfred Kaltz für den HSV (53) und Gerd Müller für den FC Bayern (51). Der beste Hundertprozent-Schütze der Bundesliga-Historie ist nach wie vor der frühere Bochumer Jochen Abel. Er traf bei 16 Versuchen 16 Mal. Und auch FCK-Meistermacher Otto Rehhagel war ein Mann ohne Nerven: "König Otto" verwandelte als Bundesligaspieler alle zwölf Elfmeter für Hertha BSC und Kaiserslautern.

Wie sagte doch Vincenzo Grifo? Elferschießen ist Kopfsache: "Es kommt auf die Überzeugung an". Vielleicht schon wieder am Samstag in Freiburg gegen Stuttgart?