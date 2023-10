per Mail teilen

Der SC Freiburg II hat beim VfB Lübeck gewonnen und den letzten Tabellenplatz der 3. Liga verlassen.

Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Patrick Lienhard in der ersten Hälfte. Mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg in Lübeck sind die Freiburger vom 20. auf den 19. und damit vorletzten Platz der 3. Liga gesprungen. Lübeck ist mit einem Zähler mehr (9) 16. und wartet weiter auf den ersten Heimsieg der Saison.

Lienhard trifft per Flugkopfball

Die Freiburger zeigten von Beginn an eine ansprechende Leistung und dominierten die Partie. Folgerichtig brachte Lienhard die Gäste aus dem Breisgau in Führung. Der 1,69 Meter große Mittelfeldspieler platzierte den Ball nach einer Flanke von Pascal Fallmann per Flugkopfball im rechten Eck. Von Lübeck hingegen kam wenig.

Freiburg bringt die Führung über die Zeit

Auch in der zweiten Hälfte hatte der Sport-Club zunächst kaum Mühe mit der Offensive der Lübecker. Rund 25 Minuten vor Schluss erhöhten die Gastgeber dann allerdings den Druck und Freiburg wackelte zum ersten Mal. Die Abschlüsse der Lübecker, etwa von Mirko Boland, waren aber zu unplatziert. Die Freiburger erspielten sich selbst kaum mehr eigene Chancen und brachten das Ergebnis über die Zeit.