Heim-EM ohne Freiburgs Abwehrchef Matthias Ginter

Für Matthias Ginter ist die Saison beendet. Der 30-jährige Innenverteidiger des SC Freiburg hat seit längerem Probleme an der Achillessehne und wird operiert.

Damit platzt Ginters Traum, für Deutschland bei der Heim-EM in diesem Sommer aufzulaufen. Sehr zum Bedauern seines Trainers Christian Streich.

"Wer schon einmal Achillessehnen-Probleme hatte, der weiß wie belastend das ist, auch psychisch, wenn du jeden Morgen aufstehst, und bei jedem Schritt es dir dann reinsticht. Das macht dich fertig", so Streich. "Wir hoffen, dass es kein zu großer Eingriff wird, da muss man einen Schnitt machen und Flüssigkeit rausholen", sagt Freiburgs Trainer über seinen Abwehrchef.

Matthias Ginter als Konstante im DFB-Team

Ein Fußball-Großereignis ohne Matthias Ginter – das gab es zuletzt 2012. Der Freiburger Innenverteidiger gehört seit vielen Jahren zum Inventar der Nationalmannschaft, wenn auch meistens in einer Nebenrolle. 2014 feierte er in einer schwülen Juli-Nacht in Rio den WM-Titel. Von da an war der kopfballstarke Abwehrmann bei jeder EM und WM mit von der Partie. Bei der EM 2021 gehörte Ginter bis zum Achtelfinal-Aus gegen England zum Stammpersonal. Die beiden Vorrunden-Blamagen bei den WM-Turnieren 2018 und 2022 erlebte er dann wieder vornehmlich aus der Perspektive des Ergänzungsspielers.

Ginter hat bei allen Auf und Abs der DFB-Mannschaft immer seinen Job gemacht, zurückhaltend und unaufgeregt nach außen und mit vollem Einsatz auf dem Platz. Bei der EM in Deutschland wird er definitiv nicht dabei sein, dabei wollte er im Saison-Endspurt alles geben, um sich für den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu empfehlen. Der hatte ihn seit seiner Amtsübernahme im September bisher nicht berufen.

Ginter fehlt dem DFB-Team und dem SC Freiburg

Für Freiburgs Abwehrchef geht es jetzt darum, seine Achillessehnen-Reizung in den Griff zu kriegen und zur neuen Saison schmerzfrei und fit zu sein. Eine ungewohnte Situation für den 30-Jährigen, der in seiner Karriere bisher mit einer außergewöhnlicher Robustheit geglänzt hat und deswegen fast nie fehlte. Jetzt fehlt er definitiv. Bei Heim-EM und dem SC Freiburg im Bundesliga-Endspurt.

Ein großer Verlust für das Team von Trainer Christian Streich. "Das bedauern wir sehr - auch im Hinblick auf die EM, wo er noch Hoffnungen hatte. Er hat sich jetzt wirklich durchgebissen seit vielen Monaten. Nach der OP kann er hoffentlich gut in die neue Saison starten."