Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann überreichte dem Spieler des SC Freiburg die höchste Auszeichnung des Landes.

Ohne Krücken, aber dafür mit einem großen Lächeln stand Matthias Ginter von seinem Platz auf und ging nach vorne zu Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Kretschmann verlieh dem 30-jährigen Fußballer, der momentan beim SC Freiburg verletzt fehlt, im Neuen Schloss in Stuttgart den Verdienstorden des Landes für sein soziales Engagement mit seiner "Matthias-Ginter-Stiftung". In der Laudatio würdigte der Ministerpräsident die Arbeit des Weltmeisters und wies exemplarisch auf einige seiner Projekte hin, wie beispielsweise dem inklusiven Fußballcamp, das von Ginters Stiftung ins Leben gerufen wurde.

Ginters Einsatz für benachteiligte Jugendliche

Seit 2018 setzt sich Ginter zusammen mit seiner Frau Christina und anderen Botschaftern für sozial und körperlich benachteiligte Kinder ein. Wenn das ein prominenter Fußballer mache, sei das einfach gewichtig, so der Ministerpräsident: "Das bewirkt dann auch viel für die Integration solcher Jugendliche, dass sie sich zurechtfinden, in der Gesellschaft ihren Weg finden und sich auch wie das Selbstbewusstsein entwickelt." Fußballer seien Vorbilder für viele Jugendlichen. Auch von denen, "zu denen wir jetzt nicht so ohne weiteres Zugang haben."

Idee kam nach einem Besuch in der Kinderklinik in Freiburg

Die Idee zur Stiftung kam dem Fußballer 2016, als er in einer Freiburger Kinderklinik kurz vor Weihnachten Dortmunder Fanartikel verschenkte. "Als wir dann raus sind aus der Kinderklinik, haben wir schon gemerkt, das kann es jetzt irgendwie nicht gewesen sein." Er wollte zusammen mit seiner Frau weiter helfen, weil die Räumlichkeiten damals seien nicht so gewesen, wie man es sich für kleine Kinder vorstellt. Das Engagement gebe den Ginters viel und mache auch Spaß, "weil wir merken, dass es vorangeht, dass wir helfen können, auch gerade den Kindern".

Matthias Ginter selbst sei "megastolz" auf die Auszeichnung. "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich den Orden jetzt heute verliehen bekommen habe. Und mal schauen, was für einen Platz er dann zu Hause bekommt." Er ist schon der zweite Freiburger, der mit der Ehrung ausgezeichnet wurde. Im vergangenen Jahr ging der Orden an Ginters Coach Christian Streich. Insgesamt wurden 21 Menschen für ihre Verdienste geehrt. Darunter Schauspielerin Maria Furtwängler, Schriftsteller Paul Maar und eben auch SC-Spieler Matthias Ginter.