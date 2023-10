per Mail teilen

Der SC Freiburg intensiviert seinen Nichtraucherschutz: Das Rauchen auf den Tribünen im Europa-Park-Stadion wird ab sofort sanktioniert. Im äußersten Fall droht ein Stadionverbot.

Schon länger ist es verboten, bei Spielen des SC Freiburg auf den Tribünen des Europa-Park-Stadions zu rauchen. Nun will der Sport-Club genauer hinschauen: Ab sofort sollen Zuschauerinnen und Zuschauer, "die wiederholt das auf den Tribünen im Europa-Park Stadion geltende Rauchverbot missachten, mit einer Gelben Karte verwarnt werden", teilt der SC Freiburg auf seiner Homepage mit.

Besucher hielten sich nicht an das Rauchverbot

Vor allem auf den Sitzplatztribünen gebe es kaum eine Möglichkeit, "sich dem Rauch von qualmenden Sitznachbarn zu entziehen". Fans, die wiederholt bewusst gegen die Hausregeln verstoßen, sollen nach der Gelben Karte im Wiederholungsfall mit einer Roten Karte - und damit mit einem Stadionverweis - bestraft werden. Die neuen Regeln sollen ab dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) gelten.

Der SC Freiburg führt diese Verschärfung ein, weil sich offenbar nicht alle Besucherinnen und Besucher an das Rauchverbot hielten. Die Motivation, das Verbot konsequenter durchzusetzen, sei aus dem Klub gekommen, sagte SC-Sprecher Holger Rehm-Engel der "Badischen Zeitung". In der Haus- und Stadionordnung gelte ein Rauchverbot - und zwar für "sämtliche Rauchwaren", also auch E-Zigaretten.

Gelbe Karten zunächst nur auf Sitzplätzen

Das Rauchverbot gilt zwar im gesamten Stadion, allerdings werden die Gelben Karten zunächst nur auf den Sitzplätzen gezeigt, was rund zwei Drittel der Stadionkapazität entspricht. Die Gelben Karten werden laut Sport-Club von Abschnittsleitern des Ordnungsdienstes und ausgewählten Ordnern ausgegeben.

Auf den Stehplätzen sei ein vollumfänglicher Nichtraucherschutz "nicht durchzusetzen, zu kontrollieren und zu sanktionieren", teilte der SC mit.