Ausgleich in der letzten Sekunde: SC Freiburg II spielt unentschieden beim Halleschen FC

Am 30. Spieltag der 3. Liga hat der SC Freiburg II beim Halleschen FC ein 2:2-Unentschieden erkämpft.

Auch wenn der SC Freiburg II abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz steht, zeigte die Formkurve zuletzt nach oben. Gegen den Halleschen FC, der mitten im Abstiegskampf auch unbedingt Punkte benötigte, starteten die Breisgauer gut. In der 20. Minute ging der Hallesche FC allerdings in Führung. Der Schuss von Timur Gayret wurde zwar noch geblockt, aber Besar Halimi versenkte den Ball, an dem Freiburgs Keeper Lukas Schneller noch dran war.

Freiburg II gleicht schnell aus

Wenige Minuten später kam dann die Antwort der Freiburger durch Maximilian Breunig, der den Ball im Strafraum abstaubte und im Tor der Hallenser unterbrachte. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Weil Freiburgs Torhüter Schneller weit vor seinem Tor stand, versuchte es Dominic Baumann aus etwa 20 Metern. Der Ball war lange in der Luft und schlug dann zum 2:1 für die Gastgeber ein. Kurz vor der Pause hatte Halle mehr vom Spiel und auch noch die Chance zu erhöhen. Baumanns Kopfball in der 35. Minute ging allerdings am Tor vorbei.

Dramatik in der Nachspielzeit

In der 55. Minute unterbrach Schiedsrichter Mario Hildenbrand das Spiel. Drei Spieler waren zusammengestoßen und blieben am Boden liegen. Es konnte aber für alle weitergehen, und Freiburgs Mika Baur hätte per Kopf fast den Ausgleich erzielt. HFC-Keeper Schulze war allerdings zur Stelle. Nach einem Eckball entschärfte er auch den Nachschuss von Freiburgs Fabian Rüdlin.

Auch der Hallescher FC hatte noch Offensiv-Aktionen und spielte ab der 76. Minute mit einem Mann mehr. Nach einem Foul kam es zu einer Rangelei im Mittelfeld. Julian Stark berührte mit der Hand einen Spieler im Gesicht und sah dafür die Rote Karte. Freiburgs Schluss-Offensive wurde dann in den letzten Sekunden des Spiels doch noch belohnt: Patrick Lienhard erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer. Halle bleibt damit auf Rang 16 der Tabelle, Freiburg ist weiter Tabellenletzter. Am kommenden Spieltag nach der Länderspielpause tritt der Hallesche FC bei Jahn Regensburg an. Freiburg II empfängt 1860 München.