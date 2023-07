Elferheld Daniel Batz - das ist der neue Torwart von Mainz 05

Mit Daniel Batz hat sich der 1. FSV Mainz 05 Verstärkung auf der Torhüter-Position geholt. Der 32-Jährige kommt vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken, wo er sich einst zum Elferhelden im DFB-Pokal krönte.

Im März 2020 machte Daniel Batz ganz Fußball-Deutschland auf sich aufmerksam: Im Pokal-Viertelfinale gegen den damaligen Bundesligisten Fortuna Düsseldorf hielt der Saarbrücker Torwart gleich fünf Elfmeter und bescherte dem damaligen Regionalligisten damit den sensationellen Einzug ins Halbfinale.

Torhüter Batz sucht in Mainz "neue Herausforderung"

Gut drei Jahre nach diesem "sportlichen Highlight" wechselte der 32-Jährige zum 1. FSV Mainz 05. Er soll den nach Augsburg abgewanderten Finn Dahmen ersetzen und das Torhüter-Team um Robin Zentner und den jungen Lasse Rieß verstärken.

"Ich habe gemerkt, dass ich mich noch einmal höherklassig beweisen und von null bewertet werden möchte", sagt Batz bei einer Medienrunde. Um in Mainz eine "neue Herausforderung" anzugehen, kehrt der Saarbrücker Kapitän den Saarländern nach sechs Jahren den Rücken.

Batz freut sich über "herzlichen" Empfang und "hervorragende" Trainingsbedingungen

Vom Mainzer Interesse erfuhr der 1,91 Meter große Keeper im Mallorca-Urlaub. "Dann ging es auch ganz flott", erzählt Batz, "ich habe meinen Urlaub kurzzeitig unterbrochen und bin dann für einen Tag nach Mainz". Der habe gereicht, um sich für die Rheinhessen zu entscheiden - der gebürtige Erlanger unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Beim Trainingsauftakt am Sonntag wurde Batz am Bruchweg dann offiziell vorgestellt. Rund 800 Zuschauer waren zum Vorbereitungsstart ins Stadion gekommen. "Man wird hier super aufgenommen", sagt Batz, der neben den "hervorragenden Trainingsbedingungen" auch seine neuen Mannschaftskollegen lobt. "Alle sind herzlich und fragen, ob man helfen kann, etwa bei der Wohnungssuche."

Torwart-Trio um Zentner, Batz und Rieß

Batz ist aber natürlich nicht nur wegen der guten Stimmung nach Mainz gekommen. In Saarbrücken hat er seinen Stammplatz aufgegeben, um sich zwei Klassen höher "jeden Tag aufs Neue im Training zu beweisen". Dass nicht er, sondern Zentner aktuell die Nummer eins ist , gehe er an, "wie man das als Sportler angeht", so der Keeper, "man versucht, sein Bestes zu geben in den Einheiten und in den Testspielen, wenn man spielen darf. Alles andere habe ich nicht zu entscheiden".

Die Torwart-Gruppe erlebt Batz aber als "sehr harmomisch". "Wir haben jetzt schon eine gute Basis", sagt der Neuzugang, "wir geben Gas im Training und unterstützen und zwischen den Übungen."

Erstes Testspiel am Freitag

Vielleicht bekommt Batz ja schon am Freitag die erste Chance, sich zu beweisen. Dann treten die Nullfünfer im ersten Testspiel der Vorbereitung bei der SG Gensingen/Grolsheim (19 Uhr) an. Das erste Pflichtspiel bestreitet Mainz am 12. August im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg. Sollte es dann zum Elfmeterschießen kommen, steht einer sicherlich parat.