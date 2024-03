Mainz 05 verpasst Befreiungsschlag gegen Gladbach - und reagiert erstaunlich gelassen

per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 kann sich nicht aus dem Tabellenkeller befreien. Beim 1:1 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach waren die Rheinhessen 55 Minuten lang das klar bessere Team.

"Wir waren besser als Borussia Mönchengladbach. Ich bin stolz auf diese Mannschaft. Ich finde, dass sie ein fantastisches Team sind", sagte Mainz-05-Trainer Bo Henriksen nach dem 1:1-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach im Interview mit SWR Sport. Henriksen trat nach dem Spiel gewohnt optimistisch auf und betonte die positiven Aspekte der Partie: "Wenn du die erste Halbzeit siehst, musst du positiv sein. Das ist wichtig für uns."

Bo Henriksen: "Müssen in der ersten Halbzeit zwei oder drei Tore machen"

Dabei hätten die Mainzer gegen Mönchengladbach einen Sieg unbedingt gebraucht. Das Unentschieden ist im Kampf um den Klassenerhalt womöglich zu wenig, der Abstand auf Platz 15, den Nichtabstiegsplatz, ist mit neun Punkten weiterhin sehr groß. Trübsal wird bei den 05ern dennoch nicht geblasen, auch die Spieler lassen sich von Henriksens Art anscheinend anstecken. "Ein Punkt ist besser als keiner", sagte Jonathan Burkhardt, der für die Mainzer in der 12. Spielminute sehenswert das 1:0 erzielt hatte. Nach der Führung ließen die Rheinhessen jedoch viele gute Chancen ungenutzt, was auch Trainer Henriksen bemängelte. "Wir müssen zwei oder drei Tore machen in der ersten Halbzeit", sagte der 49-Jährige.

Kapitän Silvan Widmer kritisiert Leistung in zweiter Hälfte

Nach der Pause war es ein anderes Spiel. Die Gäste aus Mönchengladbach drehten auf, die Mainzer taten sich hingegen extrem schwer. "Gladbach hat umgestellt und wir haben nicht mehr die richtigen Lösungen gefunden", analysierte Burkhardt. Die Gäste spielten plötzlich mit einer Dreierkette und erzielten zehn Minuten nach Wiederanpfiff den 1:1-Ausgleichstreffer durch Nathan Ngoumou (55.). Die Borussen waren nun besser in der Partie, standen höher und setzten die Mainzer früh unter Druck. "Wir müssen taktisch in der zweiten Halbzeit besser spielen", gab Henriksen zu.

Dass Mönchengladbach das Spiel nicht noch gedreht hat, haben die Mainzer in erster Linie Torwart Robin Zentner zu verdanken, der ein starkes Spiel zeigte und bei mehreren Chancen der Borussia stets aufmerksam war. Bei Mainz ging nach vorne hingegen nicht mehr viel. "Von uns war das mit Ball in der zweiten Hälfte zu wenig" sagte Kapitän Silvan Widmer. Und auch Burkhardt war der Meinung, dass die Leistung "in der zweiten Halbzeit leider nicht ausreichend" war.

05er blicken positiv auf die kommenden Wochen

Trotz schwacher zweiter Halbzeit blicken die 05er positiv auf die kommenden Spiele. Schließlich könne man ja "sehr viel Gutes" aus der ersten Halbzeit "für die nächsten Wochen mitnehmen", sagte Kapitän Widmer. Stürmer Burkhard äußerte sich ähnlich. Auch Trainer Henriksen strahlte seinen gewohnten Optimismus aus, selbst wenn der nächste Gegner am kommenden Samstag (15:30 Uhr) der amtierende Meister FC Bayern München ist. "Wir fahren nach München um einen oder sogar drei Punkte zu holen, ich bin immer positiv."