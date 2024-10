Burkardt klopft beim DFB-Team an: Doppelpack und Duzfreund mit Matthäus

per Mail teilen

Jonathan Burkardt schießt sich immer mehr in den Kreis der Anwärter für die Nationalmannschaft. Und der Mainzer hat in Lothar Matthäus einen neuen Duzfreund.

Jonathan Burkardts perfekter Kiezabend bot noch eine späte Pointe. Als der Torjäger des FSV Mainz 05 zum TV-Interview erschien und respektvoll den Experten "Herrn Matthäus" ansprach, unterbrach ihn der Rekordnationalspieler, streckte seine Hand aus und sagte: "Lothar".

Jonathan Burkardt trifft gegen St. Pauli doppelt

Zwei Treffer zum 3:0 (2:0) beim FC St. Pauli, Lobgesänge von seinem Trainer Bo Henriksen und dann auch noch Lothar Matthäus als neuen Duzfreund - mehr ging nicht an einem absolut runden Samstagabend für den 24-Jährigen, der nach langer Verletzung wieder voll auftrumpft.

Seine Treffer vier und fünf in dieser Saison (5., 62.) zeugten von großer Cleverness und Zielstrebigkeit, mit der er sich immer mehr in den Dunstkreis der Nationalmannschaft spielt.

Nach Verletzung. "Der fitteste Jonathan Burkardt"

Er sei "auf jeden Fall der fitteste Jonathan Burkardt", sagte der schnelle Stürmer, der in der neuen Saison so richtig durchstartet. Die schwere Verletzung im linken Knie, die ihn bis November 2023 zu einer langen Pause zwang, scheint endgültig aus dem Kopf. Matthäus wertete das Überwinden des Rückschlags als wichtigen Schritt in der Karriere des Mainzer Kapitäns. Dabei brauche man "ein starkes Umfeld und eine gute eigene Mentalität".

Henriksen lobt "Maschine" Burkardt

Auch Trainer Bo Henriksen sang eine laute Lobeshymne. "Er ist eine Maschine und im Eins-gegen-eins und Strafraum sehr, sehr gut, ein unglaublicher Stürmer", sagte der Däne und forderte unverhohlen Burkardts Berufung in die Nationalmannschaft. "Deutschland muss die besten Stürmer der ganzen Welt haben, wenn Jonny nicht dabei ist", sagte Henriksen auf die Frage, ob sein Spieler das Zeug für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann habe. In der kommenden Länderspielpause ist Burkardt bei der A-Auswahl aber noch nicht dabei.

Nationalmannschaft: "Traum für jeden Spieler"

Der Hochgelobte selbst, einst mit der U21 Europameister, gab sich bescheiden und zeigte sich glücklich, den Mainzern zum Sprung ins Tabellenmittelfeld verholfen zu haben. Ein bisschen dachte er dann aber doch auch an die Nationalmannschaft - ein für ihn erreichbares Ziel. "Sie ist ein Traum für jeden Spieler", sagte Burkardt am Ende eines erfolgreichen Abends im Norden bei Sky: "Ich probiere alles, um vielleicht mal eingeladen zu werden."

Sollte dies klappen, könnte er seinem neuen Duzfreund Lothar, der auch die Nationalmannschaft als Experte begleitet, künftig noch häufiger die Hand drücken.