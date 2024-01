Mainz 05 gegen Union Berlin wird im Februar nachgeholt

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat das wegen Schneefalls abgesagte Spiel zwischen Mainz 05 und Union Berlin neu angesetzt.

Das ausgefallene Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und Union Berlin wird am Mittwoch, 7. Februar, um 18:30 Uhr, nachgeholt - unmittelbar vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach. Das gab die DFL am Montagnachmittag bekannt.

Die Partie hätte eigentlich am vergangenen Freitag (19.01.) in Mainz ausgetragen werden sollen. Der Betreiber-Gesellschaft des Stadions war das Risiko jedoch zu groß, weil große Teile der Arena, insbesondere die Stehplätze, mit Glatteis überzogen waren.

Für Union schon der zweite Ausfall in dieser Saison

Für die Berliner war es bereits das zweite Auswärtsspiel, das in dieser Saison witterungsbedingt ausfällt. Die Partie der Köpenicker bei Rekordmeister FC Bayern München war Anfang Dezember des vergangenen Jahres wegen des heftigen Wintereinbruchs in der bayerischen Landeshauptstadt abgesagt worden. Sie soll in der kommenden Woche am 24. Januar (20:30 Uhr) nachgeholt werden.