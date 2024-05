Verlängerung mit Signalwirkung: Nadiem Amiri bleibt beim FSV Mainz 05

per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 kann nach dem Klassenerhalt mit Nadiem Amiri einen der überragenden Spieler der Rückrunde langfristig an sich binden.

Der 27-Jährige war im Winter von Bayer Leverkusen zu den Rheinhessen gewechselt und hatte im Abstiegskampf sofort eine Führungsrolle eingenommen. Er zeichnete sich als Lenker des Mainzer Spiels aus und glänzte mit gefährlichen Standards. Er erzielte ein Tor und bereitete vier weitere Treffer vor. Seine Verlängerung dürfte Signalwirkung besitzen.

Sportvorstand Christian Heidel: "Er hat sich für uns zerrissen"

"Nadiems Verpflichtung im Winter hat unserer Mannschaft genau das gegeben, was wir uns damals erhofft haben. Mit seiner Kreativität und Spielstärke konnte er unserer Offensive sofort helfen und hat sich von Minute eins bis zum Abpfiff stets für sein Team und unsere Fans zerrissen. Er hat einen großen Anteil am erfolgreichen Ausgang dieser Saison und ist ein integraler Teil unserer Mannschaft", wird der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel in einer Mitteilung zitiert.

Amiri blickt mit Stolz auf den Klassenerhalt und freut sich auf die Zukunft bei den Mainzern. "Ich freue mich jetzt schon drauf, dieser besonderen Geschichte gemeinsam mit der Mannschaft weitere Kapitel hinzuzufügen. Dieses Team und diese Stadt sind einzigartig, und ich kann es schon jetzt kaum erwarten, nächstes Jahr wieder zusammen mit unseren Fans Fußballfeste in der Bundesliga zu feiern", so der Mittelfeldspieler.