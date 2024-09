Mainz 05: Einsatz von Hanche-Olsen wackelt - Neuzugang vor Debüt

per Mail teilen

Mainz-Trainer Bo Henriksen wird seine Defensive gegen Werder Bremen vermutlich umbauen müssen. Dafür könnte Neuzugang Moritz Jenz sein Debüt feiern.

Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen ist angeschlagen von der Länderspielpause zurückgekehrt. Der Norweger war im Spiel gegen Österreich mit einem Teamkollegen zusammengeprallt und musste nach dem Kopftreffer ausgewechselt werden.

Ob der 27-Jährige rechtzeitig bis zum Spiel am Sonntag um 17:30 Uhr fit wird, ließ Henriksen offen. Sein Einsatz in der Partie gegen Bremen (17:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de) sei "ein bisschen wacklig", sagte der Trainer. Nach einer Kopfverletzung eines Spielers seien bestimmte Vorgaben einzuhalten. "Ob Hanche-Olsen nach seinem Kopftreffer spielen kann, werden wir sehen. Wir wissen es noch nicht. Ich hoffe aber, dass er spielen kann. Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns", sagte Henriksen.

Als Alternativen stehen Routinier Stefan Bell und Maxim Leitsch bereit. Seinen Platz in der Dreierkette hat Dominik Kohr recht sicher. Daneben deutet sich an, dass Neuzugang Moritz Jenz (kam per Leihe aus Wolfsburg) seinen Einstand für die Rheinhessen geben wird.

Mainz will ersten Bundesliga-Saisonsieg

Unabhängig von der Konstellation in der Defensive hofft der 49 Jahre alte Däne nach zwei Unentschieden gegen den 1. FC Union Berlin und beim VfB Stuttgart auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga. "Wir denken, dass wir gute Chancen haben und mit unseren Fans im Rücken gewinnen können", bekräftigte Henriksen.

Zwar warnte er vor dem Gegner, der ebenfalls mit zwei Unentschieden in die Spielzeit gestartet ist. "Das ist eine sehr ehrliche Mannschaft, die hart arbeitet. Wir haben Respekt", sagte der Mainzer Trainer über die Bremer. Das Vertrauen in sein Team sei jedoch groß. "Die Trainingswoche war gut. Wir hatten viel Power, viel Energie. Wir sind bereit für Sonntag", sagte Henriksen.