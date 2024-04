Schützenfest und Schützenhilfe: Mainz 05 hat Klassenerhalt wieder im Blick

per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 feiert einen deutlichen Sieg gegen Schlusslicht Darmstadt und hat plötzlich wieder Chancen auf den direkten Klassenerhalt.

Das Spiel gegen Darmstadt 98 (4:0) war längst entschieden, da richteten die Mainzer Fans ihren Blick in Richtung Köln. Dort drehte der 1. FC in der Nachspielzeit die Partie gegen den VfL Bochum. Damit haben die 05er nur noch drei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den die Bochumer belegen. Gleichzeitig halten die Kölner den einen Zähler Rückstand auf Mainz. Der Kampf gegen den Abstieg verspricht in den letzten sechs Spielen Hochspannung.

Andreas Hanche-Olsen (32. Minute), Brajan Gruda (60.) und Jae-Sung Lee per Doppelpack (80./84.) schossen einen klaren Sieg für die Mainzer heraus, der bei konsequenter Chancenverwertung sogar noch höher hätte ausfallen können. Trainer Bo Henriksen blieb damit auch im fünften Heimspiel ungeschlagen.

Heidel: Mainz 05 verhindert "emotionalen Tiefschlag"

Dabei war der Druck groß gewesen für die Rheinhessen. "Wenn du heute dieses Spiel verlierst, dann bist du am Boden", sagte Sportvorstand Christian Heidel nach dem Spiel im ARD-Interview. "Das wäre ein emotionaler Tiefschlag gewesen."

Stattdessen werden nach den Ergebnissen vom Samstag die Karten im Tabellenkeller nochmal neu gemischt. "Wir haben das Gefühl, dass wir wieder in der Verlosung sind", sagte Heidel. Die 05er sieht er vor den letzten sechs Spielen psychologisch im Vorteil: "Wenn man sich die Mannschaften anschaut, sind wir sicherlich die Mannschaft, die aktuell am meisten punktet. Wir haben etwas zu gewinnen. Bochum hat etwas zu verlieren."

Heidel zeigte sich erleichtert über den Erfolg gegen Darmstadt, richtete den Blick aber direkt auf die nächste schwere Aufgabe. "Der Sieg ist hochverdient. Wir freuen uns und feiern jetzt ein bisschen. Dann geht es direkt weiter. In zwei Stunden haben wir aber nur noch ein Thema: Und das ist Hoffenheim", sagte der Sportvorstand. Die 05er empfangen die TSG am kommenden Samstag (15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream) und wollen die Heimserie ausbauen.

Burkardt bleibt fokussiert

05-Angreifer Burkhardt hatte einen "sehr schönen Tag für alle, die es mit Mainz halten" erlebt. Auch der 23-Jährige sieht wie Heidel keinen Grund für übermäßige Siegesfeiern. "Wir hangeln uns von einem wichtigen Spiel zum nächsten."

Burkhardt konzentriert sich im Kampf um den Klassenerhalt voll auf das Geschehen auf dem Platz. "Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir von Bochum entfernt sind. Und wie viele Punkte Köln hinter uns ist", so der Offensivmann. Drei Punkte sind es noch. Für Burkardt der Anlass, sich das nächste Teilziel zu stecken. "Dann haben wir ja nächste Woche schon die Chance, mit Bochum gleichzuziehen. Das wollen wir natürlich versuchen."