Am 1. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga gewinnt die TSG Hoffenheim mit 9:0 (3:0) gegen den MSV Duisburg. Die Kraichgauerinnen unterstreichen damit ihre Ambitionen auf einen Platz unter den ersten Drei.

Die TSG Hoffenheim möchte wieder in die Champions-League, der MSV Duisburg möchte die Klasse halten. Am 1. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga treffen im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Saisonzielen aufeinander. Die TSG wird ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnt nach einer beeindruckenden Leistung mehr als deutlich mit 9:0 (3:0) gegen den MSV Duisburg.

Hoffenheimer Führung nach turbulenter Anfangsphase

Zu Beginn des Spiels gehen beide Mannschaften direkt voll in die Offensive. Nach einem Pass von Ereleta Memeti hat die schnelle Gia Corley nach nicht einmal 60 gespielten Sekunden die erste Chance für die Gastgeberinnen. Aber auch der MSV wird früh gefährlich, Yvonne Zielinski kommt über die linke Seite in den Hoffenheimer Strafraum, ihr Abschluss geht nur knapp am Tor vorbei (3.).

In den folgenden Minuten wird die TSG ihrer Favoritenrolle gerecht und kontrolliert das Spiel. Die Gastgeberinnen tauchen nach Steilpässen im Duisburger Strafraum auf und sorgen dort für Torgefahr. In der 18. Minute dann der verdiente Führungstreffer: Nach einem Einwurf von der rechten Seite legt Melissa Kössler den Ball in den Rückraum ab, Nationalspielerin Jana Feldkamp verwandelt sehenswert zum 1:0.

18-jährige Mara Alber überzeugt bei der TSG

Nach dem Führungstreffer werden die Kraichgauerinnen immer stärker, kommen durch Kössler (24.) und Mara Alber (29.) zu weiteren Torgelegenheiten. Die 18-jährige Alber ist in ihrem erst zweiten Bundesliga-Startelf-Einsatz sehr auffällig. In der 32. Spielminute ist die Brackenheimerin auf der rechten Außenbahn schneller als die gesamte MSV-Abwehr und spielt einen punktgenauen Pass auf die mitgelaufene Kössler, die den Ball sicher zum 2:0 im Duisburger Tor unterbringt.

Nur zwei Minuten später hat Kössler die Chance weiter zu erhöhen, ihr Schuss aus zehn Metern geht jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei (34.). Das 3:0 gelingt den Gastgeberinnen noch kurz vor der Pause. Memeti spielt in den Lauf von Alber, die mit einem flachen Schuss ins rechte Eck ihr erstes Bundesligator erzielt (45.+1). Der 3:0-Halbzeitstand ist völlig verdient, die TSG kontrolliert das Spiel und der MSV wirkt in der Verteidigung über weite Strecken überfordert.

Drei Tore in zwölf Minuten sorgen für die Entscheidung

Nach der Pause legen die Hoffenheimerinnen direkt nach und forcieren die Entscheidung. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff spielt die starke Memeti einen Steilpass auf Kössler, den die 23-Jährige abgeklärt zum 4:0 im Tor unterbringt (46.). Nur sechs Minuten später ist es wieder Kössler, die nach einem Eckball am langen Pfosten völlig allein gelassen wird und mit dem 5:0 ihren dritten Treffer erzielt (52.).

Die TSG dominiert nun nach Belieben, die Defenisive des MSV bricht immer wieder zusammen. So auch nach einem langen Steilpass aus der eigenen Hälfte von Hoffenheims Neuzugang Marta Cazalla. Der Pass der Spanierin hebelt die gesamte MSV-Abwehr aus, Corley läuft frei auf das Duisburger Tor zu und legt quer zur mitgelaufenen Kössler. Der vierte Treffer bleibt Kössler aber verwehrt, Emilie Henriksen grätscht dazwischen und versucht zu klären, fälscht aber unhaltbar zum 6:0 ab (58.).

Leimenstein und Billa mit weiteren Toren

Nach dem 6:0 beruhigt sich das Spiel etwas. Hoffenheims Trainer Stephan Lerch wechselt insgesamt fünf Mal und gibt so auch weiteren Spielerinnen die Möglichkeit sich zu beweisen. Vanessa Leimenstoll und Nicole Billa nutzen diese Chance und erzielen weitere Tore für die TSG. Leimenstoll köpft nach einer schönen Flanke von Jill Janssens zum 7:0 ein (80.). Billa erhöht erst auf 8:0 (84.) und sorgt kurz vor Schluss für den 9:0-Endstand (89.)

Die TSG Hoffeheim wirkt im ersten Bundesligaspiel der Saison schon sehr eingespielt und abgeklärt. Den MSV Duisburg, für den es aller Voraussicht nach nur um den Klassenerhalt geht, haben die Kraichgauerinnen regelrecht deklassiert. Am 2. Spieltag (30.09.) ist die TSG zu Gast bei Werder Bremen. Auch in dieser Partie sind die Hoffenheimerinnen favorisiert.