Hoffenheim verliert Spitzenspiel in München, Freiburg besiegt Leipzig

Die TSG Hoffenheim hat das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga der Frauen bei Bayern München mit 0:1 verloren. Die Fußballerinnen des SC Freiburg siegten bei RB Leipzig.

Die Hoffenheimerinnen unterlagen bei den Titelverteidigerinnen aus München knapp mit 0:1 (0:1). Damit übernehmen die Münchnerinnen vorübergehend die Tabellenführung. Die Ex-Freiburgerin Klara Bühl (22.) erzielte das Siegtor für die Gastgeberinnen per Freistoß. Im Rennen um die Meisterschaft liegen die Münchnerinnen nun zwei Punkte vor Wolfsburg, die Hoffenheimerinnen bleiben auf Rang vier.

Freiburg gewinnt gegen Leipzig

Im zweiten Samstagsspiel gewann der SC Freiburg bei RB Leipzig 2:0 (1:0). Die Breisgauerinnen siegten vor 856 Fans durch Tore von Cora Zicai (34.) und Winter-Neuzugang Leela Egli (90.+2). "Wir haben zu Null gespielt, was mich sehr freut, weil wir an der Defensive in der Vorbereitung hart gearbeitet haben", sagte Trainerin Theresa Merk nach dem Spiel. Der SC Freiburg steht damit zum Abschluss der Hinrunde in der Tabelle auf Platz acht.