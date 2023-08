per Mail teilen

Schott Mainz empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund. Die Rheinhessen wollen den Moment genießen - und hoffen in der Arena des 1. FSV Mainz 05 auf ein Wunder.

Tim Hansen ist 1,94 Meter groß. Schon eine Stunde bevor die Team-Kollegen in der Kabine eintrudeln, bereitet sich der Torwart des TSV Schott Mainz akribisch auf das anstehende Training vor. Immer im Kopf: der nächste Gegner. Der wohl größte Gegner, gegen den er in einer Karriere spielen wird: Borussia Dortmund, Kontrahent in der ersten Runde des DFB-Pokals (Samstag, 15:30 Uhr).

Erfahrung gegen Profi-Klubs hat er schon einmal gesammelt. Vergangenes Jahr im DFB-Pokal gegen Hannover 96 machte er eine sehr gute Figur. "Wir haben uns mit zwei Eigentoren ein bisschen um die eigene Leistung gebracht, das ist bitter gelaufen", erzählte Hansen im Interview mit SWR Sport. "Aber dieses Jahr werde ich noch mehr zu tun bekommen. Aber ich kann nur gewinnen. Ich gehe da ganz selbstbewusst rein und ich denke nicht: Hoffentlich mache ich keinen Fehler. Wir versuchen, hinten die Null zu halten und vorne eins zu machen. Dann schauen wir mal, was wird."

Träumen ist auch gegen Borussia Dortmund erlaubt

Und dann grinst er, weil er ganz genau weiß, dass alles andere als eine deutliche Niederlage eine Sensation wäre. Borussia Dortmund zu schlagen - davon träumen ist indes erlaubt. Realistisch ist es aber nicht. Trotzdem, für Tim Hansen ist es eine Riesenchance, sich zu zeigen. Als Torwart eines Amateurklubs aus der Regionalliga gegen die Superstars des Vize-Meisters aus Dortmund.

Da steht man schnell im Fokus der nationalen Berichterstattung. Das kann aber auch belasten, wenn man sich zu viele Gedanken macht. Hansen bleibt cool, denn für Kopfkino hat er keine Zeit. "Im Endeffekt spiele ich für den Moment, für das Erlebnis und mit meinen Jungs zusammen. Alles, was danach kommt, kann ich nicht beeinflussen. Ich werde mein Bestes geben und dann mal schauen, was passiert."

Angst ist auch gegen Borussia Dortmund "ein schlechter Ratgeber"

Stellt sich die Frage, vor welchem der Dortmunder Superstars Hansen am meisten Furcht hat. Sebastien Haller, Karim Adeyemi, Marco Reus oder Donyell Malen? Und dann ist da wieder dieses schelmische Grinsen: "Angst ist ein schlechter Ratgeber", erklärt der Schlussmann des TSV Schott.

"Das sind Profis, gegen die du da spielst. Die werden vielleicht dann auch nochmal kaltschnäuziger vor dem Tor sein. Aber ich habe da keine Angst, vor keinem. Ich weiß, was ich kann. Ich werde alles reinhauen und dann denke ich mal, machen wir das auch."

Amateure gegen Weltstars

Und vielleicht wird Tim Hansen mit der einen oder anderen spektakulären Parade auf sich aufmerksam machen. Auf der Bühne des DFB-Pokals in der ersten Hauptrunde. Im Spiel seines Lebens, wenn es heißt: die Amateure des TSV Schott Mainz gegen die Weltstars der Borussia aus Dortmund.