TV-Tipp

Am 25. Mai 2024 spielte der 1. FC Kaiserslautern im Finale des DFB-Pokal gegen den Deutschen Meister Bayer Leverkusen (0:1). SWR Sport zeigt den Empfang des FCK am Sonntag, 26.05.2024, ab 17:00 Uhr live aus Kaiserslautern im SWR, auf swr.de/sport, in der Mediathek und auf YouTube.