TSG-Torhüter Oliver Baumann fällt wochenlang aus

Das ist bitter für Oliver Baumann und die TSG Hoffenheim: Vier bis sechs Wochen kann der Torwart des Fußball-Bundesligisten wohl nicht spielen. Auch in der Nationalelf könnte er ausfallen.

Nationaltorwart Oliver Baumann fällt vorerst aus. Der Kapitän des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim muss wegen einer Sehnenverletzung im Fuß pausieren. Einer Vereinsmitteilung zufolge erlitt er die Verletzung am Donnerstag in der Schlussphase bei der 2:3-Heimniederlage im Europa-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur.

Eine genaue Angabe über die Dauer des Ausfalls machte die TSG nicht. "Bis auf Weiteres" müsse die TSG auf den 34-Jährigen verzichten, hieß es nur. Laut Berichten des "Kicker" und der "Bild" von Freitag soll sich Baumann eine Verletzung der Plantarfaszie, die die Ferse und den Fußballen miteinander verbindet, zugezogen haben. Spekuliert wurde mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen.

Geschäftsführer Schick sichert Baumann Unterstützung zu

"Das ist für uns alle ein herber Rückschlag. Oli kann uns in nächster Zeit nicht als Kapitän auf dem Rasen helfen, wird in der Mannschaft mit seiner starken Persönlichkeit gerade in dieser sportlich anspruchsvollen Zeit aber dennoch eine gewohnt wichtige Rolle einnehmen und das gesamte Team unterstützen", sagte TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker. Er sicherte dem Keeper alle zur Verfügung stehenden Mittel an, "damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann".

Fehlt Baumann auch in der Nations League?

Die TSG befindet sich in der Bundesliga im Abstiegskampf und spielt am Sonntag (15:30 Uhr/ live im Audiostream der Sportschau) zuhause gegen Eintracht Frankfurt. In der Nationalmannschaft stehen die nächsten Spiele am 20. und 23. März in der Nations League mit dem Hin- und Rückspiel gegen Italien an. Nach dem Langzeitausfall von Marc-André ter Stegen (32) wegen einer Knieverletzung liefert sich Baumann einen Zweikampf mit Alexander Nübel (28) vom VfB Stuttgart um den Platz im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Beide absolvierten bisher jeweils zwei Einsätze für das DFB-Team von Trainer Julian Nagelsmann.