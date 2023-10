Stürmer Maxi Beier verlängert in Hoffenheim bis 2027

Die TSG Hoffenheim bindet Stürmer Maximilian Beier langfristig. Der deutsche U21-Nationalspieler hat seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert.

Maximilian Beier hat seinen ohnenhin noch bis 2025 landenden Vertrag bei der TSG Hoffenheim um weitere zwei Jahre verlängert.

"Ich fühle mich bei der TSG pudelwohl, enorm wertgeschätzt und bin mir sicher, dass ich mich in diesem Umfeld sportlich noch deutlich weiterentwickeln kann", begründet Beier seine Entscheidung. "Die TSG und ihre Verantwortlichen haben mir sehr früh in meiner Karriere ihr Vertrauen geschenkt und mich sowohl in der Akademie als auch mit der Leihe zu Hannover 96 Schritt für Schritt zum Bundesligaspieler entwickelt. Als dieser möchte ich mich hier nun etablieren."

Aufatmen im Kraichgau

Der 21-Jährige gehört in dieser Saison zu den positiven Überraschungen der Bundesliga. Der Youngster erzielte bereits sechs Tore und war sogar mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht worden. Leistungen, die wohl auch in der Premier League für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Am Hoffenheimer Stümer sollen zuletzt mehrere englische Klubs Interesse gezeigt haben.

Dementsprechend groß ist die Freude und auch die Erleichterung über die Vertragsverlängerug Beiers bei Geschäftsführer Alexander Rosen: "Maxi ist aktuell einer der Shooting-Stars des deutschen Fußballs und wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit ihm eine richtungsweisende Entscheidung für seinen weiteren sportlichen Werdegang bei der TSG treffen und den Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängern konnten. Mit seiner unglaublichen Bereitschaft, sowie seiner mutigen und überaus erfrischenden Spielweise steht er vor einer großartigen Zukunft."

Aus Cottbus in den Kraichgau

Beier wechselte im Juli 2018 mit damals 15 Jahren aus der Jugend von Energie Cottbus zur U17 der TSG Hoffenheim, wurde in der eigenen Akademie zum Bundesligaspieler ausgebildet und kehrte vor der aktuellen Saison von einer zweijährigen Leihe beim Zweitligisten Hannover 96 zurück in den Kraichgau. Mit sechs Toren und einem Assist in den ersten acht Liga-Partien ist Beier gemeinsam mit Leroy Sané vom FC Bayern München der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga. Am 8. September 2023 feierte Beier sein Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft. Bislang absolvierte er für die TSG Hoffenheim und Hannover 96 insgesamt 17 Bundesligaspiele, 63 Zweitligapartien und lief zudem zwei Mal in der Europa League auf.