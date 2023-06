Das ist der Stand der Personalplanungen bei der TSG Hoffenheim

Abstiegskampf und am Ende Tabellenplatz zwölf. In der kommenden Saison will die TSG Hoffenheim wieder besser da stehen. Nur mit welchem Kader? SWR Sport gibt einen Überblick.

Wer kommt zur TSG Hoffenheim?

Es liegt eine schwierige Saison hinter des TSG Hoffenheim: Lange waren die Kraichgauer mitten drin im Abstiegskampf, dazu der Trainerwechsel und ein ernüchternder zwölfter Tabellenplatz am Saisonende. Sportchef Rosen hatte einen "etwas größeren Umbruch" angekündigt. Als künftige Verstärkung hat er nun Mittelfeldspieler Julian Justvan zur TSG geholt. Der 25-Jährige kommt vom Zweitligisten SC Paderborn. Sein Vertrag läuft bis 2027. Im Hoffenheimer Kader will er sich weiterentwickeln und in der Bundesliga durchsetzen.

Ebenfalls aus der 2. Liga kommt Maximilian Beier zurück zur TSG. Der 20-jährige Stürmer war in der vergangenen Saison an Hannover 96 ausgeliehen und hat dort Spielpraxis gesammelt. Ebenfalls Stammspieler in der 2. Liga wurde Marco John. Er kehrt nach der Leihe an die SpVgg Greuther Fürth zurück in den Kraichgau. Beide haben einen Vertrag bis 2025. Inwieweit sie sich im zweiten Anlauf in der Bundesliga etablieren können, bleibt abzuwarten.

Wer verlässt die TSG Hoffenheim?

Die Liste der Abgänge bei der TSG Hoffenheim ist momentan deutlich länger. Nach insgesamt elf Jahren verlässt Sebastian Rudy die TSG. Der Vertrag des Rekordspielers läuft aus und wurde nicht verlängert. Nach insgesamt 295 Spielen für die TSG in der Bundesliga, will der 33-Jährige seine Karriere aber noch nicht beenden: "Vielleicht ergibt sich noch einmal ein weiterer Schritt. Ich habe jedenfalls noch Lust zu kicken und bin offen für Neues", sagte er.

Auch bei Ersatztorwart Philipp Pentke wurde der auslaufende Vertrag nicht verlängert. Der 38-Jährige will allerdings wie Rudy seine Karriere fortsetzen. Als Nummer drei im Tor hinter Oliver Baumann und Luca Philipp dürfte sich der sportliche Verlust für die TSG in Grenzen halten, im Mannschaftsgefüge allerdings wird er fehlen: "Auch in der Kabine hatten seine Worte aufgrund seiner großen Erfahrung eine hohe Bedeutung", sagte Sportchef Rosen zum Abschied. Pentke spielte acht Mal in der Bundesliga für die TSG, drei Mal im DFB-Pokal und einmal in der Europa-League.

Mit den Leihspielern Justin Che (19) und Eduardo Quaresma (21) verlassen zwei weitere Spieler das Team von Trainer Matarazzo. Beide konnten sich in der vergangenen Saison nicht empfehlen, deshalb zieht Hoffenheim die Kaufoption nicht. Ebenso werden die ausgeliehenen dänischen Spieler Thomas Delaney und Kasper Dolberg in der kommenden Saison nicht mehr für die Kraichgauer auflaufen. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler und der 25 Jahre alte Angreifer kehren zu ihren Stammvereinen FC Sevilla und OGC Nizza zurück.

Aus finanziellen Gründen hat die TSG den spanischen Außenbahnspieler Angeliño, der von RB Leipzig ausgeliehen war, nicht verpflichtet. "Leider ist eine Weiterverpflichtung für uns zu den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich nicht darstellbar. Aber sollte sich diesbezüglich noch einmal ein Fenster öffnen, wären wir zumindest gesprächsbereit", hieß es von Alexander Rosen. 20 Millionen Euro Ablöse hätten die Hoffenheimer bezahlen müssen. Der 26-Jährige hatte in 33 Bundesligaspielen 10 Tore vorbereitet.

Stefan Posch gehörte in der vergangenen Saison schon nicht mehr zum Kader der TSG, weil er an den FC Bologna ausgeliehen war. Der italienische Erstligist hat nun die Kaufoption gezogen. Damit verlässt der 26-jährige Abwehrspieler die Kraichgauer endgültig.

Ziemlich sicher verlässt auch der österreichische Nationalspieler Christoph Baumgartner die TSG in Richtung RB Leipzig. Medienberichten zufolge ist der Medizincheck schon erledigt. Baumgartners Marktwert wird auf mindestens 20 Millionen Euro geschätzt, sein Vertrag im Kraichgau läuft bis 2025.

Wer könnte zur TSG Hoffenheim kommen?

Stürmer Marius Bülter ist ein heißer Kandidat für die TSG Hoffenheim. Der 30-Jährige stand in der vergangenen Saison für Schalke 04 auf dem Platz, schoss dabei elf Tore und will auch weiterhin in der Bundesliga spielen. Schalkes Sportdirektor André Hechelmann bestätigte eine konkrete Anfrage der Hoffenheimer. Mitte Juni sei man noch "weit entfernt von einem fertigen Vertragskonstrukt" gewesen. Wie der aktuelle Stand ist, ist ungewiss. Laut Medienberichten steht eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro im Raum.

Spekuliert wird außerdem über ein Hoffenheimer Interesse an Zan Celar. Er ist momentan in der Schweiz beim FC Lugano unter Vertrag. Der Slowene ist 24 Jahre alt und wurde unter anderem beim AS Rom ausgebildet. Medienberichten zufolge interessiert sich die TSG auch für Florian Grillitsch. Der 27-jährige Österreicher spielte bereits im Kraichgau, ob er zurückkehrt, werden die kommenden Wochen zeigen.

Wer könnte noch gehen?

Abwehrspieler Kasim Adams war in der vergangenen Saison an den FC Basel ausgeliehen. Das Leih-Geschäft endet und der Schweizer Erstligist hat die Kaufoption nicht gezogen. Fraglich ist allerdings, ob Adams wirklich zurück zur TSG kommt.

Bei U21-Nationalspieler Angelo Stiller ist ein Abschied denkbar. Der Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison auf 20 Einsätze und schoss ein Tor. Der VfB Stuttgart soll Interesse haben. Das würde für Stiller gut passen: Unter VfB-Coach Hoeneß, der damals die TSG trainierte, feierte er 2021 sein Bundesliga-Debüt.

Es scheint, als sei der "größere Umbruch", von dem Sportchef Rosen zum Saisonabschluss sprach, noch voll im Gange. Es ist noch mit weiteren Abgängen, vor allem aber mit zusätzlicher Verstärkung im Kraichgau zu rechnen.