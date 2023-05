Horst Blankenburg: Nach über 40 Jahren zum Ursprung einer Weltkarriere

Horst Blankenburg war in den 1970er Jahren ein Weltklasse-Fußballer. Seine Wurzeln liegen in Heidenheim. Nun kehrte der 75-Jährige zurück in die Heimat – ein Wiedersehen nach über 40 Jahren.

Horst Blankenburg ist Heidenheims erfolgreichster Fußballer aller Zeiten. 1966 verließ er das Städtchen an der Brenz, um über Nürnberg, Wien und 1860 München bei Ajax Amsterdam zu landen – damals das Nonplusultra im Weltfußball.

Mit Johan Cruyff den Landesmeisterpokal gewonnen

Blankenburg war zu seiner Zeit einer der besten Kicker Europas und spielte bei den Niederländern mit Koryphäen wie Johan Cruyff, Johan Neeskens oder Ruud Krol in einem Team. Von 1971 bis 1973 holte Ajax unter anderem dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister. In den Niederlanden war Blankenburg so populär, dass sogar eine Brücke nach ihm benannt wurde. Später wechselte der Defensivspieler noch zum Hamburger SV und gewann mit den Hanseaten zwei Mal den DFB-Pokal sowie 1977 den Europapokal der Pokalsieger.

Horst Blankenburg (vorne) war zu seiner Zeit einer der besten Kicker Europas und spielte bei Ajax mit Koryphäen wie Johan Cruyff in einem Team picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Seine ersten fußballerischen Erfahrungen sammelte Blankenburg indes beim VfL Heidenheim. Dort verbrachte er seine komplette Jugendzeit, bevor ihn Kult-Trainer Max Merkel nach Nürnberg lockte. Heute lebt der 75-Jährige in Spanien und beobachtet mit Freude, was sich in seiner Geburtsstadt fußballerisch entwickelt. Auf Einladung des 1. FC Heidenheim kehrte er nun zurück und besuchte die alte Heimat.

Horst Blankenburg: "Es ist alles möglich dieses Jahr"

Dass er dem FCH im Aufstiegsrennen der 2. Liga die Daumen drückt, ist Ehrensache. "Es ist alles möglich dieses Jahr. Durch ihre Heimstärke machen sie vieles richtig und ich würde mich freuen, wenn sie’s packen", so der 75-Jährige gegenüber SWR Sport.

Die kleinsten Bundesliga-Städte

Frank Schmidt: "Der größte Spieler, der je aus Heidenheim kam"

Beim aktuellen Tabellenzweiten freut man sich jedenfalls über den prominenten Besuch. "Ich weiß nicht, ob meine Spieler Horst Blankenburg noch kennen. Aber er ist der größte Spieler, der aus Heidenheim kommt, denke ich. Wenn man das mal nachliest, wo er gespielt hat, dann ist das außergewöhnlich", sagte Trainer Frank Schmidt.

Und der nächste Besuch in Heidenheim ist auch schon geplant - zum 60-jährigen Jubiläum der A-Jugendmeisterschaft mit dem VfL im nächsten Jahr. Horst Blankenburg wird gerne kommen - und vielleicht kommt er dann ja sogar in den Genuss, Erstligafussball in der Brenzstadt zu sehen.