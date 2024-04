Helen Briem: Deutschlands größtes Golftalent auf dem Weg in die Weltspitze

Golfspielerin Helen Briem ist erst 18 Jahre alt, hat in ihrer Sportart aber schon Historisches erreicht. Und für die Schülerin aus Nürtingen soll noch längst nicht Schluss sein: Deutschlands größtes Golftalent will zu Olympia.

Wenn Helen Briem Golf spielt, sieht es entspannt und locker aus. Die Nürtingerin bringt die kleine weiße Kugel zum Fliegen - bis zu 250 Meter weit. Die 18-Jährige bringt mit viel Talent, Leidenschaft und einer Körpergröße von 1,90 Meter beste Voraussetzungen für den Sport auf dem grünen Rasen mit. Sie gilt als eines der größten Golf-Talente in Deutschland und ist bereits maximal erfolgreich.

Letztes Jahr hat Briem die Golfwelt überrascht, als sie das bedeutendste Juniorinnen-Turnier der Welt gewonnen hat: Der Sieg bei den "R&A Girls' Amateur Championships" in England katapultierte die Nürtingerin ins Rampenlicht. Sie ist die erste Deutsche, die in der 104-jährigen Geschichte des Turniers triumphierte. Und das beim historischen 12:10-Rekordsieg gegen die Spanierin Martina Navarro Navarro ziemlich nervenstark. "Tatsächlich bin ich in so Situationen ziemlich abgezockt, weil ich als kleines Kind schon viele solche Situationen erlebt habe", erzählt Helen Briem im Interview mit SWR Sport.

Helen Briem feiert den Erfolg bei den R&A Girls' Amateur Championships

Helen Briem bekommt Unterstützung durch die Familie

Schon seit der frühen Kindheit wird sie von ihrem Vater Jochen Briem unterstützt. Der Unternehmer nimmt sich immer noch die Zeit, begleitet sie auf viele Turniere und zum Training. Angefangen hat alles, als er zum Golfschläger griff und die Tochter auch beschäftigt werden musste. "Mit drei Jahren habe ich ihr einen Schläger gekauft", sagt der Unternehmer - und fügt lächelnd hinzu: "Eigentlich war es etwas daneben."

Aber die kleine Helen habe sich nicht beirren lassen, mit fünf Jahren fing sie an zu trainieren. "Durch ihre Größe kam sie ins Kinder-Training, die haben gar nicht gemerkt, dass sie unter sechs Jahren alt war" erinnert sich Vater Briem. Und dann sei es relativ gut losgegangen - was eher wie ein Understatement klingt. Denn Helen Briem sammelt Titel und Pokale ohne Ende. 2021 wird sie bereits Europameisterin bei den Golf-Juniorinnen - und das mit 15 Jahren. Bis auf Platz fünf der Welt spielt sie sich vor.

Abitur, PGA-Tour - und dann Olympia?

Gleichzeitig bleibt sie bodenständig, in diesem Jahr macht sie Abitur. Ein wichtiges Ziel für sie, denn: "Klar würde ich gerne Profi werden, würde gerne meinen Unterhalt mit dem Golf verdienen. Aber so ein Plan B schadet nicht." Trotz der vielen Reiserei für die Golfkarriere will Helen Briem bei der Familie und ihrer Heimat verbunden bleiben. Sie startet für den Stuttgarter Golfclub Solitude in Mönsheim, trainiert aber auch in der Nähe ihres Heimatortes Nürtingen. Dort spielt sie immer wieder auch gemeinsame Runden mit Schwester Emilia.

Aber am Ende hat sie doch die große Golfwelt im Blick. Kurzfristig möchte sie auf die Ladies European Tour, eine Serie von Turnieren für Golferinnen in Europa, und mittelfristig auf die Ladies PGA Tour in Amerika. "Olympia, ich will zu Olympia", antwortet die 18-Jährige auf die Frage nach ihren sportlichen Langfrist-Zielen. Die Spiele in Paris in diesem Sommer kommen noch etwas früh. Doch die darauffolgenden in Los Angeles 2028 nimmt sie fest ins Visier.

Und obwohl Helen Briem im Abistress ist, ist sie auch dieses Jahr schon wieder toller Form. Ende Januar hat sie die offenen portugiesischen Amateur-Meisterschaften gewonnen. Weitere Erfolge sollen folgen.