Lachen bis die Tränen kommen – Das SWR3 Comedy Open Air

Das SWR Sommerfestival in Speyer ging am Samstagabend, dem 18. Juni, derbe in die zweite Runde mit dem SWR3 Comedy Open Air. Die Show eröffnete das Comedy-Duo Onkel Fisch rund um Adrian Engels und Markus Riedinger, es folgten weitere Auftritte von Nikita Miller, „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ und Markus Krebs. Dem Publikum wurde von den wohl bekanntesten SWR3-Unterhalter*innen ein facettenreiches Comedy-Spektakel geboten, welches SWR3-Moderator Kemal Goga präsentierte.

Onkel Fisch legt mit der ersten Comedyshow los Schick im Anzug präsentierten sich Adrian Engels und Markus Riedinger von ihrer besten Seite. Doch nicht nur optisch wussten die beiden zu überzeugen: Mit satirischem Humor und Diskurs entblößte das Comedy-Duo politische Konflikte und schlüpfte in die Rolle von FIFA-Präsidenten oder Steuerhinterziehern. Bei der FIFA geht's nicht nur um Geld, sondern wie viel davon in meine Tasche geht. Nikita Miller – Ein Alleskönner und Comedian auf der Bühne Kemal Goga stellte Nikita Miller mit folgender Aussage vor: "Ärgert euch nicht, wenn ihr ihn nicht versteht, er kommt halt aus Stuttgart." Dabei ist Nikita zwar im Schwabenländle aufgewachsen, geboren ist er aber in Kasachstan und hat Russisch als Muttersprache gelernt. Der Comedian unterhielt das Publikum mit Geschichten rund um das Erwachsenwerden ("Was hält dich davon ab, du selbst zu sein? Das Strafgesetzbuch!") und den Alltag mit seinen Eltern. SWR Torsten Silz "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie" als real-fiktives Liebespaar Das Kabarett-Duo "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie", Wiebke Eymess und Friedolin Müller, ist nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat ein Paar. Die beiden brachten auch heute Abend das Publikum mit ihren Streitereien zum Lachen. Egal, ob es um den Umzug auf das Dorf oder den Klimawandel ging, einig wurden sie sich nie. Ich hab noch nie an Scheidung gedacht... An Mord? Ja, aber nie an Scheidung. SWR Torsten Silz Standing Ovations für das SWR3 Comedy Open Air Finale mit Markus Krebs Was war das für ein großartiger Abschluss des SWR3 Comedy Open Air! Beim Duisburger Comedian Markus Krebs folgte 60 Minuten lang ein Gag dem anderen: Storys über seinen guten Freund, den finnischen Koch "Lasse Umrüüren", Einblicke in seinen Alltag in seiner Stammkneipe "Kneipirinha" und nostalgische Schwärmereien von dem ersten Aufeinandertreffen mit seiner Frau. Markus Krebs typischer Ruhrpott-Charme hatte Erfolg – das Publikum feierte ihn mit Standing Ovations am Ende seiner Show. Markus Krebs: Welches Bier trinkt ihr? Zuschauer*innen: Weinschorle Krebs: Schön, wenn Politiker hier sind. SWR Torsten Silz Die Fans haben Muskelkater vor Lachen