Growingannanas: Männer, Muckis, Mama – SO tickt die Fitfluencerin! I ON MAI WAY - Podcast

Egal, ob Yoga, Pilates, Hiit oder Crossfit?! Fitness-Queen Anna hat alles drauf! In ihren Workout-Videos für zu Hause macht sie ihre über drei Millionen Abonnenten turbofit und gehört damit neben Sophia Thiel und Pamela Reif zu den erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen Deutschlands. Die gelernte Programmiererin hat früh die Grundlagen für ihr Fitness-Imperium gelegt und betreibt neben ihren YouTube-Videos unter anderem eine Fitness-App. Die gebürtige Österreicherin ist extrem ehrgeizig – aber nicht nur das! Die Extreme scheinen sie bereits seit ihrer Kindheit zu verfolgen: extrem schlank, extreme Essenspläne, extrem muskulös, extrem rebellisch, extrem krass! Aber macht das Anna wirklich Spaß? Sie hat schon viel ausprobiert und dennoch ist sie noch lange nicht an ihrem Ziel angekommen. Sie reist gerne mal 'ne Runde um den Globus, übt sich darin, weniger perfektionistisch zu sein, will in Zukunft ihre Mama gegen Arnold Schwarzenegger als Workout-Partner austauschen und vielleicht findet sie ihre Balance mit einer Eiswaffel in der einen Hand und in der anderen eine Keksdose. Wie viel Ananas isst die Fitfluencerin wirklich? Was ist ihr Lieblingsmuskel? Warum hat sie ihre Mama belogen? Und wieso würde sie niemals einen Bodybuilder daten? All das erfahrt ihr, wenn Anna Vanessa auf dem Laufband trifft im ON MAI WAY - Podcast!