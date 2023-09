Challenge mit Naomi Jon – Bringt SIE Vanessa Mai zum Rülpsen? I ON MAI WAY Podcast

Wonder Woman Naomi Jon ist zu Gast bei Vanessa Mai: Zwei Power-Ladys auf dem Laufband. Die selbsternannte "Queen of Chaos" startete vor rund vier Jahren direkt durch: von Göttingen in die Welt! Von den USA bis nach Japan verfolgten über 10 Millionen Menschen ihren Beauty-Fail: wie sie sich mit Henna Freckles ins Gesicht zauberte und dann nicht mehr abbekam. Die Beauty-Influencerin und Sängerin ist total beliebt: 2,8 Millionen Brokkolis (so nennt sie ihre Follower) auf YouTube und 4,1 Millionen auf TikTok verfolgen regelmäßig die Videos der jungen Content Creatorin, deren Bandbreite von den ausgefallensten Schminktipps bis zu Videos ihrer eigens produzierten Songs reicht. Als Musikproduzentin ist es ihr wichtig, ihre kreative Unabhängigkeit nicht aufzugeben und ihre unverwechselbaren Styles selbstbestimmt weiterzuentwickeln. Wie schlägt sich die Frau mit den 1.000 Gesichtern auf dem Laufband? Und wie tickt die "Queen of Chaos" privat?