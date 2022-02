Als Anika und Oliver das alte Hofgut zum ersten Mal sahen, schlugen sie die Hände über dem Kopf zusammen und dachten: Das ist eine Lebensaufgabe!

Leben auf einer Baustelle

Das war 2006 – sie kauften den Hof mit Fachwerkhaus und Scheune im Ortskern von Dexheim in Rheinhessen. Seit inzwischen 15 Jahren bauen sie im alten Bauernhaus, im Garten, in der Scheune. In Haus und Scheune mussten sie alles rausreißen: Wände, Fenster, Bäder, Küche. Sogar das Dach haben sie neu gedeckt. Das meiste hat Oliver selbst gemacht. Eine Frage des Baubudgets, denn das musste immer gering gehalten werden. So ging die Renovierung Stück für Stück voran, die Familie lebte immer wieder auf einer Baustelle.

Früher ein altes Hofgut – heute ein modernes Landhaus

Inzwischen ist aus dem maroden Hof ein stylisches Anwesen und ein modernes Landhaus geworden. Das meiste haben sie in Eigenregie und Eigenbau gemeistert, obwohl beide keine Architekten oder Handwerker sind. Learning by doing.

So wurde aus dem Heuschober eine Außenküche, in der sie die Sommermonate verbringen. Wo beim Kauf noch Traktoren und altes Gerät standen und noch ein wenig Heu eingelagert war, entstand ein nordisches Designerwohnzimmer im Scandi Style. Und sie bauten ganze neue Stockwerke: Über dem Wohnzimmer, der ehemaligen Scheune, haben die beiden ein Geschoss aufgestockt: Raum für ihr Schlafzimmer.

Minimalistische Einrichtung im Scandi Style

Die Innengestaltung hat vor allem Anika übernommen und ist mittlerweile zu ihrer Passion geworden. Alles im Hofgut ist mit klarem Konzept im Nordic Style eingerichtet, das heißt viel Licht durch möglichst viele Fenster, viel Glas, klare Formen, ruhige Farbtöne, natürliche Materialien, das macht skandinavisches Design und den Nordic oder Scandi Style aus. Vasen, Design oder Einzelstücke aus Manufakturen sind ihr Faible.

Das Renovieren, Sanieren, Aus- und Umbauen geht immer weiter, obwohl alles schon perfekt scheint. Neuestes Projekt war die Küche: Ein neuer Boden aus Beton wurde eingelassen, Fugen passen die asymmetrischen Flächen an. Ein Statiker machte möglich, dass eine Wand, die bisher als tragend galt, entfernt werden konnte, eine zweite gleich mit. So wurde die Küche offen gestaltet, ein lang gehegter Traum von Anika. Die Küchenmöbel hat sie dabei wiederverwendet, nur Fronten und Arbeitsplatte sind neu, alles ist anders zusammengestellt, das macht die Küche zu einem ganz neuen Raum.

Inneneinrichtung: Kombination aus Altem und Neuem

Altes und neues zu kombinieren, ist eines der Prinzipien im Haus: Flohmarktgegenstand neben Designerstück, alte Natursteinwand neben Betonputz – das ist einerseits Stilmittel, aber auch die Überzeugung der Familie. Dingen ein zweites Leben zu geben und sie zu erhalten, ihr Credo.