Halbzeit auf dem Maimarkt - bislang 86.000 Besucher

Der Mannheimer Maimarkt ist schon zur Hälfte um. Jetzt haben die Veranstalter eine erste Zwischenbilanz gezogen. Fazit: Bislang kamen mehr Besucher, als erwartet.

Weniger Besucher als sonst – aber mehr, als in diesem Jahr von den Veranstaltern erwartet wurden. Das ist die Zwischenbilanz des diesjährigen Maimarkts. Über 86.000 Besucher sind in diesem Jahr schon auf den Maimarkt gekommen, so die Mannheimer Ausstellungs-GmbH (MAG) am Donnerstag. Das sei zwar viel weniger als sonst – aber eben auch mehr, als die Veranstalter nach zwei Corona-Jahren erwartet hatten. Den letzten Maimarkt vor der Corona-Pandemie hatten 2019 etwa 334.000 Menschen besucht.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Dieter Leder

Aussteller auf dem Maimarkt zufrieden

Auch die Aussteller sind demnach zufrieden: Die Kundschaft sei gut gelaunt und bringe Kauflust mit. Wie die MAG miteilte, habe eine Umfrage unter 60 Austellern ergeben, dass deren Erwartungen vor Beginn der Messe sehr niedrig gewesen seien. Viele Aussteller seien daher überrascht von den vielen Besuchern. Stefany Goschmann, Geschäftsführerin des Maimarkts, sagte, Messen wie der Mannheimer Maimarkt seien für die Menschen wichtig, um zusammenzukommen. Das habe die Corona-Pandemie deutlich gezeigt.

Der Mannheimer Maimarkt läuft noch bis kommenden Dienstag. Auch der SWR ist auf dem Maimarkt vertreten: Das SWR Maimarktradio sendet täglich live von 11 bis 18 Uhr aus dem Gläsernen Studio.