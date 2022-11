Kurze Auszeit gefällig? Einfach mal den Alltagsstress vergessen und entspannen? In der ersten Folge des neuen Podcasts gehts mit dem ehemaligen Actionheld in den Westerwald, denn nirgendwo ist es so entspannend wie hier...

In dieser Episode geht es in den Westerwald! Genau genommen an die Westerwälder Seenplatte, ein idyllisches Fleckchen mit tollen Bewohnern: Uns erwarten flauschige Küken, wir treffen einen jungen Schwarzstorch und den Schwarzhalstaucher. Warum der so besonders ist, erfährst du hier bei mir. Wir hören uns! Ihr wollt noch mehr Entspannung? Dann abonniert den SWR-Podcast "Knallhart entspannt"!



