Wo verschwindet unser Wasser? Diese Fragen wollen wir gemeinsam mit Ihnen beantworten. Melden Sie Gewässer in Ihrer Nähe, die kein oder wenig Wasser führen, in diesem Formular.

Kennen Sie auch einen Bach, der kein Wasser mehr führt? Gibt es in Ihrer Region einen ausgetrockneten See? Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen in unserem Fragebogen und unterstützen Sie damit die Citizen-Science zum ARD-Event #unserWasser. Der Grundwasserökologe Dr. Hans Jürgen Hahn und sein Team von der Universität Koblenz-Landau werten die Daten aus.

Dürre in Ihrer Region - welche Bäche, Seen, Flüsse sind betroffen?

Wir veröffentlichen Ihre Meldungen ggf. inklusive Bildmaterial auf der #unserWasser-Karte – tragen Sie daher keine persönlichen Daten ein und laden Sie nur Fotos hoch, an denen Sie die Rechte besitzen. Wichtig: Nur die Felder mit einem * sind Pflichtfelder, alle anderen KÖNNEN Sie ausfüllen, wenn Sie weitergehende Beobachtungen gemacht haben.