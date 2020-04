„Das war schon überragend. Ich hab‘ damit überhaupt nicht gerechnet. Ich hab‘ Motoren gehört und gedacht: Oh Gott, was ist jetzt los? Dann kam das erste Auto, komplett geschmückt, dann immer mehr, sogar aus Mainz und Wiesbaden. Das war fast wie an Fastnacht. Man hat`s im ganzen Dorf gehört. Für mich war das umwerfend.“