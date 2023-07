„Der erste Moment war so, dass ich einen hellen Punkt gesehen habe. Ich konnte ihn erst nicht zuordnen und dann habe ich erst wahrgenommen, dass es Jupiter ist.“

Mehmet hat ein besonderes Hobby. Er beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Astro-Fotografie und zählt heute zu den weltbesten Weltraumfotografen. Seit mehr als 13 Jahren geht er seiner Passion nach und viele seiner Werke sind ausgezeichnet worden. „Für uns in der Astrofotografie-Szene ist „Astronomy picture of the day“ von der NASA das oberste Ziel.“ Im Februar hat er das große Ziel erreicht und eines seiner Bilder wurde zum „Foto des Tages“ gekürt. „Natürlich freut man sich und man fühlt sich geehrt und bestätigt“, erzählt Mehmet stolz.

Doch in seiner Vergangenheit hatte er es nicht immer leicht. Mit sechs Jahren zog er mit seiner Familie von der Türkei nach Bad Kreuznach. „Das hat sich so mit den Jahren bei mir so eingeprägt, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich immer doppelt beweisen muss durch meine Herkunft, durch mein Aussehen, wie auch immer.“ Doch in seinem Hobby findet er Bestätigung, denn dort steht nur allein die Leidenschaft für das Weltall im Vordergrund. Heute arbeitet Mehmet hauptberuflich im Onlinemarketing. Seine Leidenschaft hat er dennoch fest im Alltag integriert und gibt auf La Palma sogar Astro-Fotografie-Kurse und ist der erste Vorsitzende der Sternwarte in Bad Kreuznach.

Zusammen mit seinen beiden Söhnen und seiner Ehefrau wohnt er nun in Traisen. „Mein größter Traum ist es, einen Kometen zu entdecken und den nach meinen Kindern zu benennen, damit sie unsterblich sind.“