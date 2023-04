„Es ist auch einfach schön mal morgens aufzuwachen und rauszugucken und da ist einfach Wald“

(Rebecca, Dachzeltnomadin)

Jeden Tag woanders – so lautet das Lebensmotto von Rebecca und Patrick. Denn die beiden leben als Dachzeltnomaden in einem ausgebauten Van. Sie reisen zusammen durch ganz Europa und wechseln täglich ihren Standort. Auf dem Dach ihres Vans befindet sich das Schlafzimmer – ein Hartschalenzelt.

Seit fünf Jahren schon pflegen Rebecca und Patrick diesen nomadischen Lebensstil. Mit ihren Erfahrungen als Dachzeltnomaden verdienen die beiden auch ihr Geld. Patrick ist als Camping-Experte bei einem deutschen Versandhändler tätig. Rebecca ist Co-Geschäftsführerin beim Dachzeltnomaden-Blog. Für die Arbeit benötigen sie lediglich eine gute Internetverbindung und ihren Laptop. Dafür wurde auch ihr Camper-Van entsprechend angepasst. Auf dem Beifahrersitz vorne im Fahrerhaus hat Patrick seinen Arbeitsplatz. Rebeccas Büro ist der Laderaum im Van.



Rebecca und Patrick führen insgesamt ein Leben möglichst ohne Ballast und dabei verzichten sie auf so einiges, wie Rebecca erzählt: „Eine Dusche haben wir nicht. Wir duschen auch eigentlich nicht mehr. Man kann sich auch mal nur so waschen, also man muss nicht immer 300 Liter Wasser über sich gießen.“ Und was Patrick besonders gut an ihrem nomadischen Lebensstil gefällt: „Jeden Morgen kann man frei entscheiden, was man machen möchte.“

Mehr über das Leben von Rebecca und Patrick als Dachzeltnomaden: www.YouTube.de/SWRroomTour