Alis beste Nachhilfe ist die Jugendfeuerwehr Gonsenheim. „Das mit den anderen Leuten hat mich motiviert. Ich dachte, gucke mal wie weit der ist, ich möchte auch soweit kommen und mit dieser Motivation ging es immer weiter und weiter.“ Einmal in der Woche geht Ali zur Feuerwehr, die Teamarbeit motiviert ihn auch für die Schule, der Vergleich mit den Kameraden hat ihn angestachelt.

„Ich fange langsam an, Mathe zu kapieren.“

Ali geht in die 9. Klasse einer Realschule Plus in Mainz. Er will am liebsten weitermachen bis zum Abi. Kein leichter Weg – gerade Deutsch und Mathe bereiten ihm immer wieder Schwierigkeiten. Deshalb geht er zweimal in der Woche zur Nachhilfe in den Stadtteiltreff Gonsenheim. „Ich war mal eine Zeit lang nicht hier und da ging es wirklich nicht so gut mit den Noten. Seitdem ich wieder hier bin, ist das schon einfacher.” Sein Lehrer Johannes erklärt und übt mit Ali die Fächer, die gerade anstehen: „Was wir hier auffangen müssen ist, dass in der Schule nicht der Raum ist (…) auf Fragen einzugehen. Wenn man schon die Basics nicht verstanden hat, kommt man in den folgenden Stunden nicht mehr hinterher und dann ist hier der Ort, wo man nachfragen kann.“ Bei der Feuerwehr lernt Ali die anderen wichtigen Dinge im Leben: Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Höflichkeit und Freundlichkeit. Denn: