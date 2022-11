„Meine größte Schwäche ist vielleicht, dass ich Sachen schnell zu persönlich nehme oder mich ziemlich schnell verletzt oder angegriffen fühle.“ (Anna aus Kriegsfeld)

Seid ihr gut darin, in Bewerbungsgesprächen eure Stärken aufzuzählen und zu beschreiben? Oder schlimmer noch: eure Schwächen? Gar nicht mal so einfach zu beantworten – und im Bewerbungsgespräch will man zu dieser Frage am liebsten gar nichts sagen. Aber sind wir mal ehrlich, niemand ist perfekt und wir alle haben unsere Fehler und Schwächen. Für den einen mag das Ungeduld sein, für die andere ist es vielleicht fehlendes Selbstbewusstsein. Und manchmal kann eine vermeintliche Schwäche auch eine Stärke sein, wie bei Marianne aus Hochheim: „Dass ich ein starkes Durchsetzungsvermögen hab, das ist für andere vielleicht eine Schwäche. Ich find‘s gut, wenn ich mich durchsetzen kann.“

In unserer Serie #1MinuteGefühle wollen wir wissen, was ihr fühlt oder denkt und fragen euch nach emotionalen Erinnerungen. Wir haben die schwierige Frage nach der größten Schwäche den Menschen gestellt, die wir in der Mainzer Altstadt getroffen haben. Vielen Dank für eure Offenheit! Und ihr wisst ja: Es ist ein Zeichen von innerer Stärke, wenn man sich die eigenen Schwächen eingestehen kann.