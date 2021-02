per Mail teilen

„Ich will einfach zeigen, dass ich alles kann, was Menschen ohne Behinderung auch können. Von klein auf wurde mir gesagt: Du kannst dies nicht, du kannst das nicht. Und ich hatte immer den Ansporn, zu zeigen, dass ich es doch kann!“

Nina ist von Geburt an blind. Aber sie hat mit 22 Jahren geschafft, wovon sie lange geträumt hat: Sie ist von Zuhause ausgezogen und wohnt allein im Studentenwohnheim in Mainz. Im 7. Semester studiert sie Erziehungswissenschaft an der Uni.

Studieren mit Hadicap

Mit ihrer Behinderung lebt sie so selbstbestimmt, wie sie es immer wollte. Auch wenn ihre Eltern zuerst Bedenken hatten. Beim Einkaufen helfen Nina Freunde, die sie im Wohnheim kennengelernt hat. Zur Uni begleitet sie eine Freundin der Familie. Sie hilft Nina, sich auf dem Campus oder in der Bibliothek zurechtzufinden. Ansonsten bewältigt Nina ihren Alltag allein.

„Ich würde mich freuen, wenn ich andere Menschen mit Behinderung anspornen könnte. Und zeigen könnte, dass man sich nicht unterkriegen lassen darf, dass man immer Wege findet, wenn man etwas wirklich will. Ich bin froh, dass ich Menschen an meiner Seite habe, die mir helfen. Und Freunde, mit denen ich Spaß haben kann. Mein starker Wille hilft mir, so zu leben, wie ich das möchte, trotz meiner Behinderung."

Anmerkung der Redaktion: Den Beitrag haben wir vor den Corona-Kontaktbeschränkungen gedreht.



