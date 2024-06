„Durch die Veranstaltung können die Leute ein bisschen einfacher in Kontakt kommen und Spaß am Vorlesen finden.“ (Annegret, ehrenamtliche Vorleserin aus Mainz)

Zum Welttag des Buches startet in der Offenen Bücherei Anna Seghers in Mainz die Vorlese-Reihe für Seniorinnen und Senioren.

Was mir an der Lesereihe gefällt, ist, dass hier auch für ältere Menschen gelesen wird, die so gar nicht mehr den Bezug zum Buch haben und dann durch das Vorlesen denken: Vielleicht greife ich auch mal wieder zum Buch.

Durch die Vorlesereihe der Offenen Bücherei in Mainz sollen Seniorinnen und Senioren aus der Einsamkeit geholt werden und gesellschaftliche sowie kulturelle Teilhabe erfahren. Agnes hat sehr früh in ihrem Leben angefangen zu lesen. Die pensionierte Lehrerin liebt Bücher. „Mein Leib und Magenthema. Bücher eröffnen einem die Welt.“ Besonders die Begleithunde der Malteser haben es ihr angetan. „Die Hunde, die wir heute gesehen haben, waren auch einfach ganz toll.“ Agnes ist sich sicher, dass gerade ältere Menschen, die unter Einsamkeit leiden, noch lieber kommen, wenn Tiere dabei sind.

Ursula, Bibliothekarin der Offenen Bücherei Anna Seghers in Mainz, ergänzt: „Wir haben dieses Mal ganz bewusst das Motto ‚Das liebe Vieh‘ gewählt, weil das ein Thema ist, dass jeden im Leben in irgendeiner Form mal berührt hat.“ Für sie Seniorinnen und Senioren ist das Vorlesen ein Auslöser, sich an Dinge zu erinnern. Sie sehen Parallelen zu ihrer eigenen Lebenswelt und teilen diese in Gesprächen mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Annegret ist aus einem besonderen Grund bei der Vorlesereihe dabei. Sie ist ehrenamtliche Vorleserin und möchte demnächst auch bei einer Veranstaltung vorlesen. Dazu holt sie sich schon mal ein wenig Inspiration. Sie ist eine leidenschaftliche Leserin, selbst Autorin und dadurch zum Vorlesen gekommen. „So habe ich mich entschieden für alte Menschen, wobei ich selber schon einer bin, vorzulesen. Ich denke tatsächlich, dass die Leute dadurch so ein bisschen einfacher in Kontakt kommen und einfach, dass sie ein bisschen Freude und Spaß am Vorlesen finden.“