Ray Albuquerque lebt seit 13 in Kaiserslautern. Die 45-jährige Brasilianerin kam der Liebe wegen in die pfälzische Kleinstadt. Ursprünglich stammt sie aus der 22-Millionen-Metropole São Paulo. Sie nimmt uns mit auf eine Tour durch „ihr Kaiserslautern“ und zeigt uns, was die Stadt und die Menschen hier für sie ausmachen und wie sie hier lebt. Sie führt uns zu ihren Lieblingsorten und spricht darüber, was ihre Stadt für sie besonders macht.

Erst São Paulo, dann Barcelona, jetzt Kaiserslautern

Ray hat in Barcelona gelebt, dort Spanisch studiert und mit Architekturaufnahmen und Straßenszenen angefangen zu fotografieren. Für ihren damaligen Ehemann ist sie dann nach Kaiserslautern ausgewandert. Inzwischen ist Ray geschieden, aber in Kaiserslautern ist sie trotzdem geblieben. Sie schätzt hier die Ruhe, die Nähe zur Natur und dass man sich in der Kleinstadt auch ganz ohne Auto zu Fuß oder mit dem Rad bewegen kann. „Ich liebe mein kleines Kaiserslautern.“ Auch ihr Sohn Christoph ist hier vor acht Jahren geboren worden und auch deshalb ist ihr die Stadt ans Herz gewachsen.

Angekommen in der neuen Heimat Kaiserslautern

Mit ihrem Sohn, ihrem Lebensgefährten und ihrem Kater Chico bewohnt sie eine Altbauwohnung in einer historischen Villa direkt im Stadtzentrum. In der Wohnung unter ihr wohnen ebenfalls brasilianische Freundinnen, sodass hier oft zusammen musiziert, getanzt und gegessen wird. Ray kennt viele Leute in Kaiserslautern und Umgebung – aus Brasilien, aus Deutschland, aber auch aus ganz anderen Ländern. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, der im Kulturbereich arbeitet, ist sie oft auf Konzerten und Kulturveranstaltungen und lernt so ständig neue Menschen kennen.

Ray selbst arbeitet in einem Tagungs- und Freizeithaus bei der Organisation von Konferenzen und Tagungen mit. Eigentlich ist sie Fotokünstlerin, doch von der Fotografie allein kann sie nicht leben. Ihre Leidenschaft sind Stillleben. Für ihre Bilder arrangiert sie Früchte in antikem Porzellan und fotografiert diese anschließend mit möglichst natürlichem Licht. Ihre Bilder wirken dadurch wie Gemälde. Ihre Fotografien hat sie schon in verschiedenen Ausstellungen in Kaiserslautern und in São Paolo ausgestellt.

Heimat ist dort, wo ich glücklich bin

Heimweh packt Ray eigentlich nur, wenn sie an ihre große Familie denkt. „Natürlich vermisse ich meine Familie, meine Mama, meine Freunde. Ich vermisse mein Land, aber es ist meine Entscheidung hier zu sein.“ Heimat ist für Ray dort, wo sie glücklich ist und sich zuhause fühlt. Im Moment ist das Kaiserslautern. Aber es kann auch an einem anderen Ort sein, wenn sie dort glücklich ist.

Website Ray Albuquerque