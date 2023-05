Süla Behramaj ist seit 18 Jahren in Diensten der Stadtreinigung. Der gebürtige Kosovo-Albaner ist gelernter Elektrotechniker, Vater von vier Kindern und im „Kiez“ eine lebende Legende vor allem wegen seines trockenen Humors. Der gebürtige Algerier Noureddin Souci ist gelernter Schreinermeister, zweifacher Vater und unterhält sich in sieben Sprachen - der geborene Entertainer. Sein Traum vom Profiboxer hat er in Deutschland aufgegeben, dafür macht er jetzt Boxen als Fitnesstraining. Die beiden Saubermänner sind sehr verschieden, doch sie eint nicht nur der Beruf, sondern auch die Tatsache, dass sie in Heidelberg einfach Kult sind. Im Landesschau-Studio erzählen die Beiden, was sie bei ihrer Arbeit erleben und wie wichtig ihnen ein respektvolles Miteinander ist.