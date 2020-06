Auf dem Schaufertshof im Rhein-Lahn-Kreis kümmert sich Elisas Tante Lucie seit über 30 Jahren um die Tiere. Was würde passieren, wenn sie jetzt in Corona-Zeiten krank werden würde?

Elisa wohnt in Berlin, aber sie kommt von einem Bauernhof. Dorthin ist sie für einige Zeit zurückgekehrt, denn sie macht sich Sorgen um ihre Liebsten in Corona-Zeiten. Und sie will auch helfen. Auf dem Schaufertshof im Rhein-Lahn-Kreis kümmert sich Tante Lucie seit 30 Jahren um die Tiere. Ganz viel Arbeit, kein Urlaub, keine Pausen.

Zweimal am Tag beispielsweise müssen die rund 40 Kühe gemolken, die Schweineställe gesäubert und eben der ganze Hof am Laufen gehalten werden. „Was ich für mich und für mein Leben brauche, das habe ich. Und das hat mich auch gut durchs Leben gebracht – bis jetzt“, das ist Lucies Devise. Aber sie gehört zur Risikogruppe: „Gerade am Anfang dachte ich, wenn mich das erwischt, bin ich hin.“ Wie würde es werden, wenn sie ausfallen würde?

Klimawandel für Lucie bedrohlicher als Corona

Trotz allem hält Lucie den Klimawandel auf lange Sicht für bedrohlicher als Corona. Sie sieht trotz aller Einschränkungen auch Vorteile in der Pandemie. „Es bietet eine Chance, für die Welt darüber nachzudenken, was wollen wir. Ob wir immer höher, schneller, weiter machen wollen oder ob wir mal innehalten und uns mal an Kleinigkeiten freuen. Zum Beispiel an Kühen, die nach Wochen im Stall wieder auf die Weide dürfen“.

Die ganze Reportage findet ihr auf dem SWR Doku-Kanal bei YouTube.