Alena aus Baden-Baden hat eine große Leidenschaft: Nageldesign. Und sie ist darin so gut, dass sie jetzt Weltmeisterin im Nageldesign wurde!

Ich will, dass jede Kundin, die hier rausgeht, sich besonders fühlt und weiß: Ich bin die Einzige, die solche Nägel trägt.

Traum: Nageldesign WM

Für Anela geht ein großer Traum in Erfüllung: Sie ist amtierende Weltmeisterin im Nageldesign. Für den Wettbewerb in Buenos Aires hat sie ihre Flugangst überwunden und durfte als Belohnung mit dem Siegerpokal zurück in ihre Heimat fliegen: „Ich bin jetzt ein Teil der Geschichte im Nageldesign. Für uns Nageldesigner ist es das Größte!” Auch ihre Kundinnen in ihrem Nagelstudio in Baden-Baden sind begeistert vom Sieg bei der Weltmeisterschaft: „Ich habe es schon immer gewusst. Sie hat es verdient, weil sie so tolle Ideen hat”, erklärt Uta, eine von Anelas Kundinnen.

Passion: Nageldesign

Fingernägel zu gestalten ist Anelas große Leidenschaft. Sie hat für ihren Traumberuf sogar ihr Jura-Studium aufgegeben: „Ich liebe was Acryl und Gel machen können, besonders außergewöhnliche Sachen, wie 3D-Figuren.“ Die 39-jährige zaubert immer wieder kleine Kunstwerke auf die Nägel ihrer Kundinnen.

Alltagsprobleme mit langen Fingernägeln

Anela gesteht, manchmal seien ihre Nägel nicht ganz praktisch. Beim Fensterputzen käme sie nicht in jede Ritze. Und die Schubladengriffe in ihrer Küche habe sie so ausgesucht, dass sie ihre langen Fingernägel nicht ruinieren. Aber grundsätzlich im Alltag habe sie keine Probleme mit ihnen. Da mache sie alles, wie Leute ohne lange Nägel.