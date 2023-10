Murat aus Waghäusel bezeichnet sich selbst als „Spielerfrau”. Er unterstützt seine Frau und Foodbloggerin Sally von Sallys Welt bei ihrer Karriere. Dafür hat er sogar seinen Job aufgegeben.

Beruflich bin ich Spielerfrau: Ich unterstütze meine Frau bei ihrer Arbeit. Da unterstütze ich sie in der Content-Gestaltung. Ich passe auf die Kinder auf, ich bringe die Kinder in die Schule. Und ansonsten schaue ich, dass es ihr gut geht.

Kindheitserinnerungen und Berufswahl nach der Schule

Murat wächst zusammen mit seinen fünf Geschwistern und seinen Eltern in Dotternhausen auf: „Einen riesigen Respekt vor meinen Eltern. Die waren beide berufstätig und haben richtig lange gearbeitet – beide waren Analphabeten.” Murat erinnert sich an eine schöne Kindheit zurück: „Ich muss ehrlich sagen, da meine Eltern nicht so gebildet waren und weder lesen noch schreiben konnten: Sie haben für uns gelebt, sie haben uns wirklich über alles geliebt.” Auch in Dotternhausen fühlt er sich wohl: „Wir Kinder haben uns gegenseitig erzogen. Ich hatte eine großartige Kindheit mit ganz vielen Vereinen: Fußballverein, Schachverein, Volleyballverein. Es war ein wundervolles Leben in Dotternhausen.“

Murat hat nach der Schule keinen konkreten Berufswunsch. „Mein Vater war Straßenbauer und er hat immer zu mir gesagt: Murat, egal was du lernst, bitte lerne etwas Richtiges, dass du nicht wie ich auf der Straße arbeiten musst. Egal was du machst, schau, dass du ins Büro kommst”, erinnert sich Murat zurück. Aber Murat entscheidet sich dazu, Drucktechnologe zu werden. Nach einem abgebrochenen BWL-Studium entscheidet er sich dazu, eine zweite Ausbildung als Verfahrenstechniker für Stein und Erden zu machen.

Der Beginn von Sallys Welt

Als seine Frau Sally mit ihrem heute erfolgreichen YouTube-Kanal Sallys Welt startet, ist Murat zunächst skeptisch: „Da ich vom Bau komme, hatte ich mit Social Media damals 2011 nichts zu tun. Wir hatten nicht viel Kohle.” Doch er unterstützt seine Frau. „Wenn du merkst, dass jemand darin aufgeht und das voller Liebe und Leidenschaft macht: Warum solltest du das dann nicht unterstützen?”

Trotz anfänglicher Skepsis unterstützt Murat seine Frau mit ihrem YouTube-Kanal: „Ich habe sie nicht erst unterstützt, als ich gesehen habe, dass Reichweite kommt. Ich habe gesagt: Schatz, mach du das. Ich verdiene das Geld, zahle dann die Miete. Dann schaust du, dass du dein Hobby machen kannst.“

Drei Jahre nach dem YouTube-Start seiner Frau gibt er dann seinen Job in der Handwerksbranche auf: „Ich war bei Sally erst der vierte oder fünfte Mitarbeiter. Ich habe immer gedacht: Wir brauchen noch etwas Sicheres." Murat erinnert sich an seine Erziehung: „Ich bin sehr konservativ erzogen worden, sehr schwäbisch: Man muss schaffen, die Kehrwoche muss gemacht werden, es muss sauber sein, man muss immer fleißig sein.”

Ich habe keinen Traum aufgegeben. Der Traum war einfach meine Frau zu unterstützten, sie glücklich zu sehen. Man hilft sich gegenseitig. Und ob es jetzt ihre Karriere ist oder meine Karriere ist, ist völlig egal.

Familienleben und Kindererziehung

Ich finde, ein Mann muss wissen: Wie die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer heißt, wer die besten Freunde von deinem Kind sind und wo die Kinder momentan sind.

Murat und seine Frau Sally sind auch ein eingespieltes Team, was die Erziehung ihrer beiden Töchter Samira und Ela angeht: „Bei der Erziehung meiner Töchter ist mir wichtig, dass sie ein selbstbestimmtes Leben haben, dass sie so selbstbewusst sind, dass sie Dinge selbst machen”, erklärt Murat. Trotzdem verfolgen Murat und seine Frau eine andere Erziehungsstrategie:„In der Kindererziehung sind wir fast grundverschieden: Meine Frau hat immer den pädagogischen Touch. Sie fördert die Stärken der Kinder. Ich möchte immer, dass meine Kinder das Kämpfen lernen. Also ich möchte auch, dass meine Kinder Dinge machen, auf die sie kein Bock haben, z. B. Unkraut jäten.”

Partnerschaft und Freiräume in der Beziehung

In der Beziehung mit seiner Frau ist Murat vor allem wichtig: „Dem anderen Freiraum zu geben. Ich gebe meiner Frau die Freiräume. Wenn meine Frau sagt, sie geht mit den Mädels weg, dann ist das für mich absolut kein Problem. Genau das gleich ist bei mir auch. Jeder braucht seine Freiräume.“

Rückblickend ist Murat glücklich darüber, wie alles gekommen ist: „Ich habe eine innere Zufriedenheit mit dem, was ich erreicht habe im Leben. Aber du brauchst auch immer eine gesunde Unzufriedenheit in deinem Leben. Denn aus Unzufriedenheit entsteht Fortschritt.”

Liebe zum Handwerk

Murats Leidenschaft gilt schon immer dem Handwerk: „Ich wollte ins Handwerk, ich liebe das Handwerk. Ich wollte schon immer etwas bauen, etwas selbst basteln.” Im neuen ARD-Mediathek-Format „Murat dreht am Rad” darf Murat sein handwerkliches Talent unter Beweis stellen.