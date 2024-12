Das Training hat sich ausgezahlt: Margarete hat das Schwimmen erst spät für sich entdeckt und nimmt jetzt mit 83 Jahren immer noch erfolgreich bei Wettkämpfen der DLRG teil.

Vor 15 Jahren, als ich geschwommen bin, habe ich gesehen, wie die Älteren immer angefeuert werden. Da habe ich gesagt: So lange schwimme ich noch! Bis ihr für mich klatscht. Und jetzt ist es so weit.

Das Schwimmtraining zahlt sich aus

Ihren ersten Wettkampf schwimmt Margarete erst mit 65 Jahren. Die heute 83-jährige hat mittlerweile mehrere Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen gewonnen und Medaillen aus Frankreich, Ägypten und Australien mitgebracht. Auch bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen 2024 in Langenau tritt sie wieder an. „Ich bin schon ehrgeizig“, erklärte sie. Ein Mitglied der DLRG-Ortsgruppe Durchlach verrät: „Fast keiner bei uns trainiert so viel wie sie.”

Erste Hilfe und Rettung im Notfall stehen im Vordergrund

Knapp 50 Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg und 90 Leute treten laut Veranstalter bei der Meisterschaft an. Zum Wettkampf gehören auch Hindernisschwimmen und Rettungsübungen. Margarete schwimmt unter anderem in der 4 x 25 m Staffel mit, bei der eine Rettung mit einer Puppe simuliert wird. Beim Wettkampf der DLRG steht gewinnen tatsächlich nicht im Vordergrund. Anne Fries von der DLRG-Landesverband Württemberg e. V. erklärt: „Es dient natürlich als Training für den Ernstfall: Das Retten einer Puppe, das Retten einer Person. Auch für die Älteren, denn wer einmal Rettungsschwimmer ist, bleibt Rettungsschwimmer – auch im Alter.“

Lebenslang Leben retten? Margarete ist ein Vorbild für viele

Margarete holt dieses Mal zwei Silbermedaillen. Ans Aufhören denkt die 83-Jährige noch lange nicht: Sie will noch viele weitere Medaillen holen. Eine Mitstreiterin ist begeistert von Margaretes Einsatz: „Wir wollen natürlich alle so lange, so kräftig und so toll mitmachen wie Margarete. Das ist unser Ziel.“