Seit dem 11. Mai gibt es in Tübingen Corona-Antikörpertests. Jede*r, der sich dort in die Schlange stellt, hat nur eine Hoffnung: den Virus schon hinter sich zu haben und befreit zu sein, von all der Unsicherheit und Angst.

Darum mache ich einen Corona-Antikörper-Test „Ich will Gewissheit. Weniger wegen mir, sondern wegen meines Umfeldes. Mein Mann arbeitet in einem Altenheim.“ Loredana, 35, aus Tübingen. SWR „Ich denke, dass ich damit meinem Mann die Angst etwas nehmen könnte.“ Elfriede, 61, aus Ammerbuch. SWR „Ich will einfach wissen, ob ich es schon hatte.“ Martin, 25, aus Tübingen. SWR „Ich könnte guten Gewissens meine fast 90-jährigen Eltern besuchen. Ich habe sie seit Weihnachten nicht mehr gesehen.“ Stefanie, 57, aus Steinenbronn SWR