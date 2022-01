Esra aus Stühlingen ist begeistert von Stimmen. Obwohl sie hauptberuflich als Erzieherin arbeitet, möchte sie gerne als Sprecherin erfolgreich sein. Auf TikTok ist ihr das schon gelungen. Ihr nächstes Ziel: Als Synchronsprecherin bekannt werden.

Ich habe einen Audiofetisch. Ich stehe auf Stimmen.

Perfektes Deutsch

Esra hat als Kind mit ihren Eltern nur Türkisch gesprochen. Bis sie in die Schule kam: „Ich hab’ mir damals echt Mühe gegeben, so schnell und so gut wie möglich Deutsch zu lernen.“ Esras Mama, die selbst erst im Alter von zwei Jahren nach Deutschland gekommen ist, wollte immer, dass ihre Tochter schön und deutlich spricht: „Sie hat gesagt: ‚Bitte, rede deutlich, ein schönes Deutsch. Das wird dir viel bringen!‘“

Talent: Die eigene Stimme

Das hat sich Esra zu Herzen genommen und so allmählich ihre Liebe zur Sprache und Aussprache entdeckt. Dass in ihr ein besonderes Talent schlummert, hat sie erst Jahre später bemerkt, als ein Freund zu ihr sagte: „Hey, du hast so eine schöne Stimme – mach was draus!“ Und das tat Esra: „Ich hatte plötzlich eine Werbeanzeige von einer Akademie auf dem Handy, die damit geworben hat: ‚Synchronsprecherin werden‘ und ich habe mich direkt dort beworben.“ 2016 bis 2018 hat Esra – neben ihrem Hauptberuf als Erzieherin – eine Ausbildung zur Sprecherin gemacht: „Die Ausbildung war in Stuttgart. Ich bin jeden Montag dahingefahren. Das war anstrengend, aber es hat sich sehr gelohnt.“

Erfolgreich als Sprecherin

Während des ersten Lockdowns hat sich Esra aus Langeweile einen TikTok-Account angelegt: „Ich habe ein Video hochgeladen, das direkt viral ging. Da habe ich Blut geleckt.“ In ihren Videos imitiert sie oft berühmte Computer-Stimmen wie die von Siri, Alexa und anderen Sprachassistenten. „Das hat den Stein ins Rollen gebracht“, sagt Esra. Daraufhin hat sich die junge Frau sogar ihr eigenes Tonstudio Zuhause eingerichtet – in einem Eckschrank. Denn Esra möchte zukünftig hauptberuflich als Sprecherin arbeiten: „Von Anfang an war es mein Ziel, eine Hauptrolle in einer Serie zu bekommen, mit der man mich dann immer verbindet. So nach dem Motto: Das ist die Stimme von Esra!“