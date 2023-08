Erzähl uns deine Geschichte: anonym!

Was steckt hinter „Anonyme Geschichten von SWR Heimat“?

SWR Heimat erzählt täglich eine Geschichte über Menschen aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Wir haben es uns zum Auftrag gemacht, die Geschichten echt, authentisch und sensibel zu erzählen. Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich nicht jede Person traut, ihr Gesicht auf Social Media zu zeigen. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben, wie Angst oder Unsicherheit. Darum entwickeln wir ein neues Format für TikTok und Instagram. In diesem Format soll die Anonymität im Vordergrund stehen! Die Geschichte wird in einem sicheren Setting erzählt und für die Veröffentlichung auf den Social Media-Kanälen von SWR Heimat anonym aufbereitet. Keiner – nicht mal deine eigene Familie – soll dich erkennen. Bei Fragen melde dich gerne auch per Mail: anonym.heimat@swr.de