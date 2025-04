Römisch-Katholische Kirche

Die römisch-katholische Kirche in Deutschland gliedert sich in 27 (Erz-)Bistümer der lateinischen Kirche, die in sieben Kirchenprovinzen zusammengefasst sind. Eine Diözese bzw. ein Bistum ist ein territorial abgegrenzter kirchlicher Verwaltungsbezirk. In Baden-Württemberg gibt es die Diözese Freiburg und Rottenburg-Stuttgart.